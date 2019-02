Cote d'Ivoire: Emmanuel Moh (ancienne gloire) - "Je mérite mieux que ce que je suis"

Arrivé au football en 1960, il a rangé, la mort dans l'âme, les crampons en 1978, à la suite d'une grave blessure au genou. Quatre décennies après, nombre de sportifs se demandent ce qu'est devenu l'Eusebio ivoirien.

Après plusieurs rendez-vous manqués, Emmanuel Moh, l'un des meilleurs joueurs ivoiriens de tous les temps, a enfin répondu à notre appel. C'était en début de semaine écoulée, à notre Rédaction. Malgré le poids des ans (70 ans), l'homme a encore de la vitalité à revendre.

A la question de savoir ce qu'il est devenu après sa retraite sportive, notre interlocuteur répond : « Je suis resté dans le milieu sportif. J'ai été dirigeant de l'Africa, dirigé le magazine du club Allez les Aiglons avant de créer Lakota Fc (qui a passé quelques années en Ligue 1 avant de descendre en division inférieure). J'ai été agent Fifa. Revenu de France avec une Maîtrise en Droit, j'ai travaillé dans la défunte société Transcap, en qualité de chef du service Contentieux et Litiges. Aujourd'hui je dirige un Cabinet de consultance et d'intermédiation. Je ne quémande donc pas pour manger. Cependant, j'avoue que je suis déçu. Car avec les services que j'ai rendus à mon pays durant ma carrière et mon bagage intellectuel, je mérite un meilleur sort, je mérite mieux ce que je suis (... ). Mais, je n'en veux à personne. C'est le destin ».

Parcours

«La valeur n'attend point le nombre des années ». Cet adage sied bien à Emmanuel Moh qui commence sa carrière à l'âge de onze ans à l'Africa Sports, en 1960. Pétri de qualités, ce gamin gravit vite les échelons. Dans les compétitions des jeunes, il fait étalage de son talent en compagnie d'Aka Emmanuel (devenu ambassadeur), Sery Bailly (paix à son âme), Yao Bony et autres. L'encadrement technique vert et rouge d'alors, le surclasse pour évoluer avec l'équipe des seniors.

Le Cadet réussit son baptême du feu contre le Sacraboutou Sports, à Bondoukou. L'Africa l'emporte (4-2). « C'est un match de triste mémoire. Car, Georges Dépognon (l'un des grands attaquants que l'Africa ait connus), a trouvé accidentellement la mort sur le chemin du retour. Alors que le lendemain, il devait prendre l'avion pour Israël où il avait été muté à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. La veille du match déjà, Dépognon se montrait bizarre en refusant de participer à une réception qu'avaient organisée les supporters », explique avec tristesse, Moh.

Après ce banc d'essai réussi, Eusebio (pour les intimes), se fait une place de choix au sein de la grande équipe de l'Africa où régnaient déjà de grands noms tels qu'Ernest Bialy Kallet (Docteur), Blé Théodore Blé, Bernard Gnahoré, Séry Wawa et Denis Gnégnéry. Avec son football intuitif, bien léché et spectaculaire, Emmanuel Moh fait des merveilles.

En novembre 1968, à la faveur d'un match amical contre le Kotoko de Kumasi, à Abidjan, le jeune prodige fait feu de tout bois et est désigné meilleur homme de la rencontre remportée, du reste, par l'Africa (2-0). Deux réalisations de Dénis Gnégnéry et Krouba. En Durant plus d'une dizaine d'années, Moh servira de toutes ses forces le club vert et rouge tant en compétitions locales qu'en Coupe d'Afrique.

Derbies Asec-Africa

Moh a vécu et disputé des derbies Asec-Africa. Des duels sous tension qui n'étaient pas destinés à des timorés. C'était quelque chose d'extraordinaire. Supporters, dirigeants, joueurs y compris les féticheurs (eh oui !) annonçaient déjà la couleur une semaine qui précédait déjà cette bataille de vérité. Il y avait une atmosphère particulière autour de ces classiques.

Asec-Africa se jouait à guichets fermés, contrairement à nos jours. Du côté des joueurs, il fallait être prêt sur tous les plans pour disputer un tel derby », commente notre interlocuteur. Qui se souvient encore de cette finale de feu, dans le cadre de la Coupe nationale, à Man.

« Nous avions dominé l'Asec sans, toutefois, prendre le dessus, au terme du temps réglementaire et des prolongations (1-1). Mais, à notre grande surprise, on remet le trophée aux Mimos au motif qu'ils ont eu plus de corners que nous pendant les prolongations. Cela a créé une grande confusion au stade parce que nous, les joueurs, nous ne savions pas si cela faisait partie du règlement. En tout cas, avant le match, personne ne nous a indiqué que cela faisait partie du règlement. A partir de ce jour, j'ai juré de devenir administratif qui maîtrise les textes », explique-t-il.

En championnat, Moh retient la belle victoire de l'Africa sur l'Asec (4-1), au stade Félix Houphouët-Boigny, au terme d'une rencontre de qualité ayant enthousiasmé le public. « J'ai offert, ce jour-là, le quatrième but à Krouba Pierre. D'un côté, il y avait, entre autres, Kallet, Séry Wawa, Gnahoré, Gnakoury, Moh (Africa) et de l'autre Pokou, Bazo, Akran, Yoro (Asec). Ce fut un de mes meilleurs souvenirs dans les classiques Asec-Africa », souligne l'ancien métronome.

Cette élimination face au TP Mazembé !

En Coupe d'Afrique, Moh n'oubliera pas de sitôt l'élimination de la grande équipe de l'Africa face au TP Mazembé de Kalala, Kazadi, Ndaye, N'Tombo... au terme d'une double confrontation de feu. A l'aller, à Abidjan, les deux formations avaient coupé la poire en deux (2-2) avant de se neutraliser à nouveau (4-4) à Kinshasa. « Avec cette équipe de rêve, on était sûr de gagner mais on a été malheureusement éliminé à la suite d'une faute administrative (affaire Bléziri). Ce fut douloureux... », insiste-t-il.

En 1975, après avoir offert le titre de champion à son club, Emmanuel Moh s'envole pour la France en vue de poursuivre ses études et poursuivre sa carrière de footballeur. « A cette époque, j'ai été contacté par Montpellier, par le biais de mon compatriote Mama Ouattara (paix à son âme qui y évoluait. Mon rêve étant de concilier sport et études, j'ai demandé que Montpellier m'inscrive à la Fac de Droit avant de répondre favorablement à sa demande. Le club s'est exécuté et m'a envoyé un billet d'avion pour le voyage. En France, j'ai fait la Une du journal L'Equipe (La Paillade en un Moh) à la veille de notre match contre Marseille, en Coupe de France (... ). Pendant que j'étais sous contrat à Montpellier, sous recommandation de Simplice Zinsou, j'ai fait un essai concluant à Reims. Avec cette formation, j'ai remporté la Coupe des Alpes contre une équipe suisse », fait-il savoir. Avant de révéler qu'au moment où il s'apprêtait à signer à Reims, Nicolin (paix à son âme), le président d'alors de Montpellier, surgit et lui dit : « je suis venu te chercher pour retourner à la maison ». Moh s'exécute.

«Nicolin était un père spirituel pour moi. Je ne pouvais pas refuser (... ). Il faut savoir que j'ai raté deux transferts importants : Nantes d'abord et Reims après », précise-t-il. Trois ans après son arrivée en France, Moh a eu le diplôme de Maîtrise en Droit. Et au moment où il voulait se consacrer au football, il s'est blessé au genou au cours d'un match amical contre l'équipe d'une école espagnole. C'est ainsi qu'il est retourné en Côte d'Ivoire.

Équipe nationale

Moh compte soixante-dix -sept sélections. Avec les Éléphants, il a continue également des hauts et des bas. Mais son meilleur souvenir se situe en 1973. La Côte d'Ivoire, dans le cadre des éliminatoires de la Can 1974, bat et élimine le Ghana (3-0) à Kumasi. Une rencontre que Moh a éclaboussé de toute sa classe. « C'était fantastique ! On venait de briser le mythe ghanéen », se souvient-il.

Mais sa douleur sera grande en 1975, contre le Congo Brazzaville, à Abidjan. Battus (0-1), à l'aller à Brazzaville, les Éléphants doivent l'emporter avec deux buts d'écart pour se qualifier pour la phase finale de la Can.

A une minute de la fin du match retour, grâce à Moh et Beugré Inago, la Côte d'Ivoire tenait le bon bout. « Mais, arriva un diable nommé Moukila Sayal qui d'un tir meurtrier, endeuilla la Côte d'Ivoire. A 2-1, les Diables Rouges se qualifièrent au grand dam du nombreux public ivoirien. Ce fut douloureux, très douloureux », raconte-t-il nostalgique.

Parlant du football ivoirien de nos jours, Moh demande à la Fif de faire revenir les championnats des jeunes. « Il y a des ligues et des Districts qui sont des régions décentralisées de la Fif. Pourquoi alors il n'y a pas de compétitions de jeunes ? C'est une grave lacune à vite combler. Les champions sortent de ces compétions. A notre époque, les compétitions étaient très suivies et accouchaient de très bons joueurs... », conclut Eusebio.