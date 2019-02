Congo-Brazzaville: La conduite de certains « hommes de Dieu » dérange

L'homme étant appelé à « pécher » tous les jours, il est difficile d'affirmer que ceux qui se disent « de Dieu » font l'exception. Qu'à cela ne tienne! Mais des gens qui ont reçu, semble-t-il, la mission divine de conduire des autres humains devraient tout de même afficher des comportements beaucoup moins reprochables.

Si certains hommes de Dieu utilisent du « populisme » pour attirer de nouvelles âmes, c'est-à-dire de nouveaux croyants et fidèles dans leurs structures religieuses ; par contre, ces derniers temps, il est constaté que nombreux sont des croyants et fidèles qui quittent brutalement des assemblées et des églises à cause des agissements des responsables religieux qui ne cadrent pas avec la morale divine. Au lieu d'être des modèles, ils sont plutôt des « troubles-faits » sur de nombreuses questions sociales.

Ces soi-disant hommes de Dieu sont passés maîtres, sans gêne aucune, dans le mensonge, la diffamation, la calomnie, les offrandes et dîmes exagérés, dans les dislocations des foyers conjugaux, dans la pédophilie, dans l'accaparement déguisé des biens des fidèles, etc. Des comportements qui les éloignent de plus en plus de Dieu qu'ils prétendent servir.

Parlons de l'argent, par exemple. Il n'est plus un secret pour personne que les dîmes et offrandes ont perdu leur nature première pour être transformées en des vrais rançonnages. Encore que certains évangélistes, pasteurs, apôtres et autres exigent des billets de 5000 et 10 000 FCFA. Cela est-il vraiment divin ?

Quant aux foyers conjugaux, nombreux sont des hommes dits de Dieu qui les ont détruits. Pour abuser des femmes d'autrui, leur célèbre rengaine est « votre mari n'est pas celui-là. Il sera envoyé un jour par Dieu ». Et à la fin, ce sont eux qui « s'emparent » des femmes d'autrui. Des jeunes servantes, célibataires, sont facilement désorientées par eux en faisant d'elles leurs femmes au su et au vu des autres fidèles. Oh ! Quel comportement !

Lorsqu' un responsable religieux constate qu'un fidèle est plus « garni », il emploie des stratagèmes pour s'emparer de ses biens, au motif que ceux-ci seraient maléfiques, faisant croire que « Dieu est contre l'attachement aux biens du monde ». Curieusement, ces mêmes biens vont se retrouver dans leurs maisons. Dans quel monde sommes-nous?

Malheur au petit « fortuné » de la famille, le bouc émissaire de tous les échecs, décès et maladies. Ce dernier sera «désigné » par ces hommes de Dieu comme le principal « jeteur » de sorts aux autres membres de la famille. Et ce sont des divisions qui naissent.

Alors quel est donc le rôle moralisateur de nos guides spirituels ? A nous fidèles de ne pas mettre de côté le discernement.