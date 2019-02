Afrique: Nations unies - Le continent au centre des attentions

Le nouveau président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Coly Seck, entend placer le continent au cœur de ses priorités, en vue d'une meilleure prise en compte des préoccupations de la population africaine en matière de promotion et de protection des droits de l'homme.

Il faut faire en sorte « que l'Afrique s'engage encore davantage au sein du Conseil des droits de l'homme et que la coopération avec les Nations unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme soit renforcée », a affirmé le Sénégalais Coly Seck.

Le Conseil des droits de l'homme tient sa quarantième session ordinaire, du 25 février au 22 mars, au Palais des Nations à Genève, en Suisse.

Durant ces quatre semaines de session, le Conseil examinera plus de cent vingt rapports présentés par des experts des droits de l'homme concernant de nombreux thèmes sur la situation des droits de l'homme dans près de cinquante pays. Au total, il tiendra plus de trente-cinq débats interactifs avec des titulaires de mandats.

Dans tous les cas, Coly Seck estime que le défi pour cette session serait « pour l'efficacité du Conseil des droits de l'homme». « Nous avons un organe qui fait un excellent travail, mais nous pouvons continuer à l'améliorer », a fait valoir le diplomate sénégalais.

Selon lui, l'organe onusien basé à Genève « peut faire plus et mieux ». Et donc l'une de ses priorités « réside naturellement dans le renforcement de l'efficacité du Conseil des droits de l'homme ».

A compter de la troisième semaine, le Conseil portera son attention sur plusieurs situations de pays particuliers préoccupantes en matière de droits de l'homme. Outre un dialogue renforcé sur l'Érythrée, le 11 mars sera consacré à des dialogues interactifs avec les titulaires de mandats concernant le Myanmar, la République populaire et démocratique de Corée et la République islamique d'Iran.

Soudan du Sud, Burundi, RDC, Mali et RCA au menu de la rencontre

Le 12 mars, le Conseil s'entretiendra avec les commissions d'enquête qu'il a nommées au sujet du Soudan du Sud, de la République arabe syrienne et du Burundi. Le même jour, il sera saisi d'un rapport préparé à sa demande par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme au sujet de la Corée du nord.

Si le 18 mars sera consacré à la situation des droits de l'homme en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés, le 19 mars, le Conseil examinera les questions liées au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance, avec des rapports de la haut-commissaire et du groupe de travail intergouvernemental sur le suivi de Durban.

Au titre de la coopération technique et du renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'homme, le Conseil sera saisi d'un rapport de la haut-commissaire et tiendra un dialogue renforcé au sujet de la République démocratique du Congo (RDC). Le Conseil tiendra ensuite un dialogue interactif avec l'expert indépendant sur la situation au Mali, Alioune Tine.

Le 20 mars sera consacré en particulier à un débat de haut niveau sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine (RCA) et au rapport du Haut-Commissariat sur Sri Lanka. Le Conseil sera, en outre, saisi de rapports et de mises à jour orales du haut-commissaire et du secrétaire général concernant le Venezuela et le Yémen.