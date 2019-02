Congo-Brazzaville: Développement durable - Une plate-forme numérique pour la visibilité des associations

Appelé « Y'ello Blogging », l'espace rendu disponible par la Fondation MTN et France volontaires regroupe les acteurs du développement en République du Congo, pour répondre au manque d'informations disponibles sur les actions et réalisations en la matière.

Le programme en communication vise à mettre en place un réseau interactif, capable de fournir des informations actualisées à toutes les parties prenantes désireuses de collaborer, de s'informer, d'entreprendre, de se documenter sur différents domaines de compétences des organisations membres dudit réseau.

« En organisant au profit des associations locales et internationales œuvrant au Congo un programme en communication, la fondation MTN et son partenaire France volontaires contribuent à améliorer les capacités d'atteintes des objectifs que vous vous êtes fixés. En effet, au regard de la diversité des demandes dans lesquelles œuvrent vos associations respectives : la santé, le sport, l'éducation, le social, le développement communautaire, l'environnement, l'agriculture, et autres, la promotion d'une communauté dynamique et innovante est un enjeu noble », a déclaré le directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Jean Claude Boukono, dans son mot d'ouverture, ajoutant qu'aujourd'hui l'innovation est présente partout ; elle s'invite dans la vie quotidienne en lui apportant des améliorations toujours plus appréciées dans l'existence humaine.

Le directeur général de MTN, Djibril Ouattara, a fait savoir que les acteurs de la société civile ont besoin de visibilité ; de collaboration sur le plan national, mais également d'être accessibles à toutes les personnes qui, au-delà du pays, souhaiteraient intervenir dans quelques domaines que ce soit. « C'est pour cela que nous avons tenu à ouvrir à ces communautés les moyens nécessaires pour permettre de joindre totalement leurs partenaires et de tirer pleinement bénéfice d'un monde en pleine mutation », a-t-il ajouté.

Le responsable du Développement du volontariat international Afrique centrale et de l'est et représentant national de France volontaires Congo/RDC, Arouna Djingareye, a soutenu, quant à lui, que cet espace de collaboration numérique consiste à créer un lieu privilégié des rencontres et d'échanges pour les acteurs qu'ils sont: autorités nationales, partenaires au développement, ONG, associations, entreprises engagées dans le volontariat.

Signalons qu'après un recensement segmenté d'un nombre d'associations et ONG dans les principales villes de Brazzaville et Pointe-Noire, des formations ont été effectuées en 2017, puis début 2019 en matière de renforcement des capacités en communication. Les participants à ces formations ont reçu, à l'occasion, des attestations. Une vidéo sur le projet Y'ello Blogging (présentation de la plate-forme, des formations et l'expérience des communautés bénéficiaires) a été également diffusée.

« J'ai été très contente d'avoir suivi cette formation sur le renforcement des capacités. Elle a consisté à nous donner les outils nécessaires pour pouvoir communiquer au sein de cette plate-forme qui a été mise en place. Les exercices ont porté sur les notions telles comment est-ce qu'il faut rédiger les articles ; quel comportement avoir au niveau de la plate-forme ; les outils qui peuvent nous aider à mieux communiquer... », a déclaré sœur Thalina Kandza, la chargée de communication de l'association Accompagner.