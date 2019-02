Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La riposte contre Ebola suspendue à Vuhozi à la suite de l'assassinat d'un infirmier

Depuis le 20 février, le personnel soignant de la zone de santé de Vuhozi, dans le groupement de Bunyuka, en territoire de Beni, est en grève pour protester contre l'assassinat, dans la nuit du 18 février, de l'infirmier titulaire du centre de santé d'Isongo, Joseph Kambale Saanane Visogho.

Les infirmiers sont déterminés à poursuivre leur mouvement si les auteurs de l'acte odieux ayant coûté la vie de leur collègue ne sont pas démasqués. « Ce mouvement de grève pourrait s'étendre sur les autres zones de santé du Grand Nord-Kivu, si les auteurs de cet acte demeurent inconnus. Nous sommes menacés par la population. Après la destruction méchante des structures, voilà que l'on commence à tuer les infirmiers. Alors, nous ne savons pas comment évoluer avec la prise en charge de cette population », a expliqué le coordonnateur de l'intersyndicale des infirmiers du Pool de Butembo, Katembo Mathe Maneno. « Nous demandons à la population de comprendre que la maladie est là. Au lieu de nous agresser, c'est mieux qu'elle nous amène les personnes malades. C'est depuis longtemps que nous sommes en train de servir cette population», a-t-il ajouté. Katembo Mathe Maneno a, par ailleurs, invité la population vivant dans les zones affectées par la maladie à virus Ebola à soutenir les efforts du personnel soignant pour vaincre cette dixième épidémie qui a causé plus de cinq cents morts.

Informés du décès de l'infirmier titulaire du centre de santé d'Isonga, le coordonnateur de la riposte et l'Incident manager de l'Organisation mondiale de la santé à Butembo se sont rendus à Vuhovi pour présenter leurs condoléances et encourager les professionnels de santé de cette zone à reprendre leurs activités. Les agents de santé ont saisi cette occasion pour exiger le renforcement de leur sécurité contre les attaques des inciviques qui sèment la terreur dans la contrée. Notons que contrairement à certaines informations qui ont circulé, les patients de l'Hôpital général de référence de Vuhovi n'ont pas été chassés et continuent d'être pris en charge sur place.

Pour rappel, la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola à la date du 21 février indique que depuis le début, le cumul des cas est de huit cent cinquante-trois, dont sept cent quatre-vingt-huit confirmés et soixante-cinq probables. La maladie a déjà tué cinq cent trente et une personnes et cent soixante-dix-sept cas suspects sont présentement en cours d'investigation. Cinq nouveaux cas ont été confirmés, dont trois à Katwa, un à Kyondo et l'autren à Kalunguta. Deux nouveaux décès communautaires de cas confirmés ont été rapportés à Katwa.