Tunisie: Ces règles d'or si bénéfiques...

L'alimentation tunisienne très riche en calories avec tous ses plats à base de friture, de gras et de sucres a été envahie par des habitudes alimentaires importées, assez nocives pour la santé. Le phénomène de junk-food réputée pour être une nourriture pleine de sucre source d'excédents en calories et la consommation des produits industriels n'est pas la bienvenue. Ce phénomène ajoute son grain de sel à la mauvaise santé qui menace la population tunisienne.

L'obésité et le diabète guettent sinon ont déjà frappé à la porte de la plupart des Tunisiens --un grand nombre sont, en effet, diabétiques ou hypertendus-- étant des tueurs silencieux. Si on y ajoute les effets dévastateurs sur la santé des additifs alimentaires qui ne sont pas exempts de sucre, dans la composition de notre assiette, on mesure le drame sanitaire qui peut survenir si des mesures de prévention ne sont pas prises.

Les nutritionnistes ont maintes fois avisé sur les habitudes alimentaires à adopter. Il faut, en règle générale, éviter les «trois blancs» que sont le sel, le sucre et la farine ou du moins en limiter la consommation. On a listé les différents ingrédients et composants alimentaires qu'il faut rationner car sources de maladies comme le diabète, l'obésité et bien d'autres. Il y a, tout d'abord, le sucre qui est connu pour sa forte teneur en calories et source de diabète. Une consommation élevée de sel peut être à l'origine de l'hypertension et générer des maladies cardiovasculaires. Il faut diminuer le dosage de sel dans les préparations culinaires et contrôler sa pression artérielle. Le sel est manifestement mauvais pour le cœur. La farine a d'autres effets sur l'obésité. Les matières grasses comme l'huile et le beurre sont sources de mauvais cholestérol, ce qui provoque un cortège de maladies nocives pour l'organisme. La Presse a sollicité Mme Bessima Cheour pour obtenir des recommandations. Elle nous donne les règles d'or en matière de nutrition.

Privilégier trois repas quotidiens

Quand on mange une nourriture traditionnelle, bien équilibrée avec des repas fractionnés, c'est suffisant pour l'organisme du corps. Cependant, nombre d'entre nous se nourrissent de produits industriels nocifs pour le métabolisme humain. Les additifs alimentaires qui sont inclus ont la particularité de modifier la saveur de l'aliment transformé pour que le consommateur mange avec plaisir et sans se poser de questions. Pourtant, il y a une batterie de questions que l'on devrait se poser avant de manger tout ce qui provient de l'extérieur de la maison. D'ailleurs, Mme Bessima Cheour mène des campagnes de prévention sanitaire pour une bonne nutrition des enfants dans les écoles avec de bons repas et goûters. Notre nutritionniste conseille de prendre trois repas par jour, et de se contenter de l'apport alimentaire à heures fixes. L'enfant qui vient à manquer un repas notamment le petit-déjeuner se met à grignoter. Il aura tendance à consommer des aliments industriels comme les chips, les chocolats et les biscuits. Ce qui devient une habitude néfaste. Sucre, sel, farine, matières grasses et additifs alimentaires consommés excessivement nuisent fortement à la santé physique.

Eviter les trois blancs, se nourrir de cinq fruits et légumes par jour et faire trente minutes de marche rapide sont les premières recommandations. On n'oubliera pas qu'il faut éliminer le tabac de son quotidien et passer au sevrage. C'est la règle du «0-5-30».

Le sucre

C'est l'aliment le plus couramment consommé. On le trouve quasiment partout dans la nourriture et dans toutes les préparations. Mais dans l'alimentation industrielle, il est transformé en dérivés. Le fructose, le saccharose ou le sucralose sont des dérivés du sucre qui n'ont rien d'inoffensif lorsqu'ils sont industrialisés. Le fructose est présent dans les jus industriels, les boissons gazeuses et canettes de soda. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Par effet analogue, les édulcorants sont très sucrés et causent le diabète de type 2. Les sauces industrialisées comme le ketchup ou sauce barbecue sont bourrées de sucres favorables à l'hyperglycémie. Le pouvoir sucrant est de 20 ou 30 fois plus fort que le sucre naturel que l'on consomme. La consommation de fructose industriel cause un excès de graisse dans le foie. Ce qui est encore plus nocif pour la santé que l'excès de graisse dans le sang. Consommé de façon quotidienne et systématique, il favorise la prise de poids, l'obésité et le diabète de type 2.

Les jus sont composés d'eau, de sucre et de colorants sans apport bénéfique pour l'organisme. A éviter en leur préférant le jus frais ou naturel. La saison des oranges n'est pas finie, il faut en profiter pour augmenter l'apport en vitamine C. Il faut faire le tri dans l'apport en glucides pour doser les aliments en fonction de leur bienfait. Les glucides simples sont faciles à digérer. Donc à consommer en petite quantité et à titre occasionnel : bonbons, chocolat, boissons et jus. Les glucides complexes comme le pain, couscous et pâtes sont à privilégier. Pour garantir l'apport de glucides pour le corps, les plus bénéfiques. Pour la petite histoire, le pain grillé ou toasté du petit-déjeuner est plus calorique après cuisson. Mme Bessima Cheour explique pourquoi : «L'eau qui sèche dans le pain de mie génère un concentré de sucre plus élevé que celui présent dans le pain de mie non grillé. Le risque est de consommer plus de quantité de sucre que si on consomme du pain simple, à cause de la sensation de faim supplémentaire qu'il suscite». Bon à savoir.

Sel et matières grasses

Le sel est déconseillé depuis la naissance pour éviter les maladies cardiovasculaires. Le pain, quotidiennement consommé par les Tunisiens est très riche en sel, il faut en limiter la consommation. La baguette est source de lipides à cause de la farine et apporte un excès de calories sous forme de graisse. Les lipides qui sont présents dans les aliments trop gras se transforment en glucides. Ils ont le même effet que les glucides lorsqu'ils sont excessivement présents en excès dans l'organisme et sources d'obésité. «Le fait de manger du pain avec des frites très grasses, de la mayonnaise en plus du jambon ou salami bourré de colorants et conservateurs donne un sandwich riche en gras et lipides», prévient Mme Bessima Cheour. «Il vaut mieux le composer avec de l'escalope, du fromage, de la sardine ou du thon», nuance-t-elle. Il faut aussi consommer des légumes riches en sodium comme l'épinard ou le citron, sans sel ajouté. Burgers, kebabs et surtout tacos dont raffolent les jeunes et moins jeunes sont bourrés de gras au-delà de l'imaginaire et de l'admissible. En effet, toutes les sauces qui sont incrustées avec des noms folkloriques donnent le vertige rien qu'au moment de faire son choix. A éviter ou manger de façon exceptionnelle.

Les additifs alimentaires

Les colorants et les conservateurs présents dans les additifs alimentaires contiennent d'autres sucres loin d'arranger les choses. Les édulcorants tels le E951 ou sucralose et le E 955 ou saccharose contiennent de l'aspartame, un sucre chimique. Ces composants alimentaires sont déconseillés. L'industriel les notifie sur son emballage, le consommateur doit juger ce qui est bon ou mauvais pour lui en son âme et conscience. «Une maladie comme la cirrhose hépatique est diagnostiquée chez des patients qui ne consomment pas d'alcool. C'est bien à cause de leur mauvaise alimentation», note, par ailleurs, la nutritionniste. Dernièrement, des produits industriels composés de jus ont été retirés parce qu'ils contiennent des additifs interdits en Tunisie comme la tétrazine. Le consommateur doit rester vigilant et prudent.

Mme Cheour termine en donnant d'autres conseils d'ordre hygiéno-diététique. Elle affirme : «Il faut prendre le temps de bien mastiquer les aliments. Il faut manger doucement pour une bonne digestion, boire de l'eau, des tisanes et du jus frais ou de saison». La sédentarité et le manque d'activité physique chez les enfants qui veillent tard, de surcroît, causent le syndrome d'hyperphagie nocturne. Ils auront tendance à manger et s'adonner aux activités ludiques en manipulant des écrans jusqu'aux heures tardives de la nuit, ce qui aggrave le risque d'obésité. Un trouble du comportement alimentaire de plus en plus fréquent chez cette tranche d'âge.