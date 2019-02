Congo-Brazzaville: Sécurité civile - Les secouristes plus prêts de la population cette année

La direction générale de la sécurité civile prévoit de renforcer sa proximité avec les citoyens en implantant les centres de secours notamment à l'intérieur du pays.

Dans le cadre de la sécurité civile, des actions novatrices sont prévues l'année en cours, dont le renforcement de la proximité avec la population dans l'arrière-pays. « La proximité de nos services va se matérialiser par la présence des équipes de secours à tous les événements multiformes dont nous aurons connaissance », a indiqué le directeur des études et de l'organisation des secours, le colonel Jean Pierre Mobieke, en conférence de presse le 22 février à Brazzaville. Les campagnes de sensibilisation du public au numéro vert d'appel d'urgence, 118, figurent dans l'agenda de la direction générale de la sécurité civile. Il est également prévu de réduire sinon d'éradiquer les accidents domestiques, d'écourter les délais d'intervention.

Bilan de 2018

Dressant le bilan de l'année dernière, le colonel Jean Pierre Mobieke a indiqué que les services d'intervention et de secours ont réalisé sept mille cinq cent quarante-cinq interventions : incendies (406), découvertes de cadavres (5), accident de voie publique (9), secours à victime (212), noyades (7). La liste n'est pas exhaustive. Les mêmes services ont aussi assuré la couverture sanitaire des examens d'Etat. Il s'est agi de la prise en charge des candidats dans les ambulances ainsi que leur transport dans les centres hospitaliers. L'année passée, deux mille six cent un candidats ont été pris en charge au plan national.

Par ailleurs, le journal des catastrophes fait état de deux morts par incendie, six blessés, un brûlé et vingt-six dégâts matériels. Sur les accidents de voie publique, douze blessés et deux fracturés ont été enregistrés. « L'analyse que nos services font de ce bilan révèle une hausse significative des interventions en 2018 », a indiqué le directeur des études et de l'organisation des secours. Selon le colonel Jean Pierre Mobieke, la vulgarisation du numéro vert d'appel d'urgence qui accroît la demande de la population du fait qu'elle est de mieux en mieux informée et l'effort constant du gouvernement dans la dotation des services de la sécurité civile en véhicules anti-incendie et en ambulances médicalisées sont des facteurs qui expliquent cette hausse.