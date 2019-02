Angola: La Cour des comptes renouvelle son partenariat avec le PNUD pour l'assistance technique

Luanda — La Cour des comptes a renouvelé vendredi son partenariat avec le PNUD et l'Union européenne afin de former des techniciens, visant à améliorer leurs actions de contrôle des ressources financières de l'État.

Le juge conseiller et président de la Cour des comptes, Exalgina Gamboa, le représentant résident du PNUD, Henrik Larsen, et le chef de projet de l'Union européenne, Paulo Leitão, ont assisté à la reconduction du partenariat, qui a abouti à la signature d'un nouvel accord entre la Cour et les institutions susmentionnées.

Le partenariat sera mis en œuvre au cours de la période 2019-2021 et repose sur un "plan de travail intégré".

Pour la mise en œuvre de la deuxième phase du partenariat, qui a débuté il y a quatre ans, l'Union européenne a versé 7,750 millions euros (8,8 millions USD) à un budget total de 7,8 millions euros (8,9 millions USD).

Dans cette relation, le PNUD, en plus de cofinancer le projet, qui s'étend aux pays des PALOP (pays africains de langue officielle portugaise) et au Timor oriental, le gère.

La première phase du projet ne concernait que des techniciens de la Cour des comptes et du ministère des Finances. Dans cette deuxième phase, le PNUD va dispenser la formation, en plus de ces deux institutions, à la 5ème Commission de l'Assemblée nationale et aux organisations de la société civile, afin de renforcer le contrôle externe des comptes publics.

Parmi les actions à entreprendre par le PNUD figurent la formation de cadres, l'information et la diffusion de données sur les finances publiques ainsi que la collaboration du public par le dialogue ou sa participation directe.

Le partenariat entre la Cour de comptes, le PNUD et l'Union européenne s'inscrit dans le cadre du "Programme de consolidation de la gouvernance économique et des systèmes de gestion financière dans les PALOP-TL.