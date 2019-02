Afrique: Mobil Journalisme - Des jeunes du club RFI Ouaga outillés pour montrer une autre image du FESPACO

Filmer et monter avec le smartphone est aujourd'hui le nouveau style de journalisme qui prend de l'envol dans le monde. venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et du Burkina Faso, 20 jeunes étudiants dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans, ont suivi une formation suite à un appel à proposition sur les ambitions de chaque candidat.

Même si certains d'entre eux sont déjà passés par des écoles de journalisme, d'autres par contre sont étudiants en médecine, en gestion des ressources humaines etc. Mais comme l'a indiqué le coordonnateur, Ben Adama Coulibaly, «tout domaine a besoin de cet outil de communication.»

Après 4 jours de formation, les impétrants feront un stage entrant dans le cadre du Fespaco. «Nous voulons véritablement impacter à travers les festivals. Vous allez retrouver désormais ces jeunes dans les rues de Ouagadougou, dans les salles de cinéma et les lieux gastronomiques pour traiter l'actualité du festival autrement. Nous sommes conscients que les médias classiques parleront tous du Fespaco et des grands prix mais nous allons aussi donner un autre regard et montrer une autre image du Fespaco. Nous travaillons pour voir comment on peut informer le monde entier qu'au-delà des salles de cinéma, il y a autres choses qui se passe à ce festival et qui participent au développement socio-économique du pays», a laissé entendre M.Coulibaly.

Selon Salimata Dembélé, étudiante en communication à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, cette formation lui a permis d'apprendre les techniques de filmage avec une application dénommée caméra «FV 5» et des montages de vidéos. «De retour à Bobo, je compte améliorer une page facebook que j'anime et essayer de rester en contact avec le club RFI. Au cas où il y a des activités à Bobo-Dioulasso qui pourraient les intéresser, je ferai des interviews, des vidéos et je leur enverrai pour qu'ils les publient sur leur page», a laissé entendre l'étudiante.

Quant à lui, Prince Gbaloan venu de la Côte d'Ivoire, compte réaliser ses projets de courts métrages et de documentaires, grâce à cette formation qu'il a reçue. Après le stage, ces jeunes produiront ensemble selon les propos de Ben Adama Coulibaly, des sujets sur l'environnement, la santé, l'économie, l'agriculture... Mais de retour dans leur localité d'origine, chaque formé devra travailler sur ce qu'il a appris. Notamment, produire des sujets et les envoyer au club RFI du Burkina. «Nous allons nous retrouver trois mois après pour visionner les différents sujets ensemble, corriger les lacunes et trouver le moyen de nous faire inviter dans n'importe quel festival où le besoin se fera sentir pour faire le traitement de l'information. Nous voulons être un média de proximité et qui se donne les moyens d'y arriver», a déclaré M. Coulibaly. L'idée selon lui, est de pérenniser le projet réalisé sur fonds propres, de garder souder les membres de l'équipe afin qu'ils soient le relai de l'information de l'actualité de leurs pays mais aussi du monde entier.