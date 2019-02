Soudan: Le début des réunions de démarcation entre le Soudan et le Sud

Khartoum — Les réunions du Comité technique mixte pour la démarcation des frontières entre le Soudan et le Soudan du Sud sont commence ce samedi à Hôtel Coral à Khartoum

Dr Muaz Ahmed Mohammed Président de la Commission Nationale des Frontières a déclaré dans une déclaration à la SUNA que la réunion déterminera toutes les exigences du processus d'étiquetage sur le terrain et la description convenue y compris toutes les procédures relatives à la démarcation des frontières, ajoutant qu'au cours de la réunion, le comité rassemblera les procédures techniques pour le processus de démarcation.

De son côté, le major-général Ingénieur Mohamed Al-Amin Bannaga coprésident de la Commission sur la démarcation des frontières entre le Soudan et le Soudan du Sud a indiqué que la réunion se penchera sur le processus de démarcation et le budget nécessaire à partir des sites de caractérisation de ligne ferroviaire et la visite des lieux où la marque sera mise en plus de la connaissance des circonstances entourant la démarcation.

M.Al-Amin a souligné que lors de ces réunions les ingénieurs d'application de la démarcation seront sélectionnés et que le Comité a présenté l'invitation de l'Union africaine à contribuer au financement et au soutien logistique.

Pour sa part, l'Ambassadeur Dalius Garang, Président du Comité mixte pour la démarcation des frontières entre le Soudan du Sud et le Soudan a déclaré que le but de cette réunion est d'identifier et les préparatifs de la démarcation frontalière convenue entre les deux pays le très tôt possible, soulignant que si un consensus a continué entre les deux parties seront la démarcation de la frontière le plus tôt possible.

Et Dalius a souligné que le Comité mixte est en mesure d'achever ce travail bientôt.