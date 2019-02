Cote d'Ivoire: CEI - Bédié appelle à une réforme de "fond en comble"

La réforme de la Commission électorale indépendante (Cei), engagée par le gouvernement, continue d'alimenter les débats au sein des chapelles politiques. Recevant le 22 février 2019, à Daoukro, une délégation venue d'Akoupé, Henri Konan Bédié a appelé à une réforme de « fond en comble ».

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Henri Konan Bédié, s'est officiellement prononcé sur la réforme de la Cei proposée par le Chef de l'État Alassane Ouattara. « Il faut réformer la Cei de fond en comble. Cette réforme doit toucher le découpage électoral et le rôle imparti au Conseil constitutionnel. Certes, la Cei dirige le processus électoral et quand les résultats sont-là, c'est normalement une autre institution qui vient juger l'action de cette Cei, pour éviter que des résultats contradictoires ne soient proclamés », a expliqué le sphinx de Daoukro.

Poursuivant, l'ex-président ivoirien s'est voulu on ne peut plus clair. « Nous ne voulons plus de cela. Nous ne marcherons pas, non plus, avec un système de parrainage conçu pour écarter certains candidats aux futures élections. Nous voulons plutôt une démocratie vraie et un état de droit dans lequel tous les citoyens valides doivent pouvoir se présenter », a-t-il conclu.