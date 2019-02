Algérie: Zoukh - Distribution dimanche de plus de 4.000 logements à Alger

Alger — Le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a affirmé samedi que plus de 4.000 logements seront distribués dimanche au titre de la 24e opération de relogement et ce, dans le cadre d'une opération commune entre le ministère de l'Habitat et la wilaya d'Alger.

"Dans le cadre d'une opération commune entre la wilaya d'Alger et le ministère de l'Habitat, plus de 4.000 logements seront distribués le 24 février au profit des citoyens dont les propriétaires de logements précaires et exiguës outre les bénéficiaires de la formule location-vente (AADL)", a fait savoir M. Zoukh.

Sur un total de 1.200 familles qui seront relogées dans des logements décents, 520 familles habitant dans des logements exiguës bénéficieront de logements (location-vente), a révélé le wali d'Alger, ajoutant que 2.500 logements AADL seront distribués à leurs bénéficiaires et ce, dans le cadre des efforts consentis pour l'application du programme du président de la République.