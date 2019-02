Algérie: Bouchareb rappelle les réalisations du président Bouteflika

Oran — Le coordinateur de l'instance dirigeante du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, a rappelé, samedi à Oran, les réalisations du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avant et depuis 1999 dans tous les domaines politique, économique, culturel et diplomatique «que nul ne peut nier».

Mouad Bouchareb a abordé les réalisations et les acquis accomplis par le président de la République, à l'instar de l'instauration de la paix et de la sécurité, la levée de l'état d'urgence en Algérie, la réhabilitation des grandes personnalités nationales qui se trouvaient dans l'oubli, le renforcement des prérogatives de l'opposition politique et la constitutionnalisation de Tamazight comme langue nationale officielle.

Le coordinateur de l'instance dirigeante du Front de libération nationale a, d'autre part, souligné que le président Abdelaziz Bouteflika a institué Yennayer comme fête nationale, a consacré par la loi de nouveaux droits à la femme algérienne et a aboli la criminalisation du journaliste dans l'expression de son opinion, rappelant les postes de responsabilité occupés par la femme algérienne dans différents domaines.

Dans les volet social et économique, M. Bouchareb a affirmé que «c'est le président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a instruit la réalisation de milliers de kilomètres de voies rapides et d'autoroutes et qui a permis la construction de dizaines d'universités et de barrages, ainsi que près de cinq (05) millions de logements et qui a mis en place les mutations sociales dans des délais record et a tracé un concept noble emprunt de justice sociale, découlant de la volonté politique réelle pour l'éducation, la formation et l'emploi, ainsi que les différentes nécessités comme l'eau, l'énergie et autres.

Dans le domaine diplomatique, le coordinateur de l'instance dirigeante du FLN a rappelé que le président Abdelaziz Bouteflika a été le concepteur de l'accord d'Alger, en 1974, entre l'Iran et l'Irak et a rendu possible le recouvrement de la paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée et a permis au président défunt Yasser Arafat de prendre la parole aux Nations unies, alors qu'il en présidait la session et c'est également lui qui a exclu la délégation de l'Afrique du Sud, tenant de l'apartheid, de l'Assemblée de l'ONU.

Par ailleurs, Mouad Bouchareb a souligné que la Constitution algérienne garantit le droit d'expression et les citoyens peuvent exprimer leurs opinions et leurs revendications, mettant toutefois en garde contre tout dérapage qui peut entrainer des conséquences graves comme c'est le cas dans certains pays à cause de la fitna.