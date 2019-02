Algérie: Tennis/Tournoi ITF Juniors de Bachdjarah - L'Algérien Samir Reguig sacré

ALGER - Le tennisman algérien Samir Hamza Reguig a remporté le tournoi international ITF Juniors de Bachdjarah (Alger), clôturé samedi au tennis club de Bachdjarah, en dominant en finale le Portugais Tomas Pinho par deux sets à un (2-1) Reguig, tête de série N.

2, a mal entamé la partie en concédant le premier set 4-6, avant de reprendre confiance et remporter le second 6-2. Lors du set décisif, l'Algérien a bataillé dur face à son adversaire issu des qualifications, avant de l'emporter au final 6-4.

"Je suis très heureux d'avoir remporté mon premier titre dans le circuit juniors. La finale était très compliquée.J'ai perdu plusieurs balles faciles parce que j'étais un peu sous pression. Maintenant, je dois continuer a travailler pour préparer les deux prochains tournois à Hydra et Ben Aknoun et surtout les Championnats d'Afrique programmés le mois de mars prochain", a déclaré à l'APS, le jeune Oranais.

Chez les filles, la Tunisienne Ferdaous Bahri, tête de série N.1, s'est adjugée le titre après à sa victoire contre l'Italienne Greta Schieroni, tête de série N 6, sur le score 6-3, 6-2.

"Franchement, la finale n'était pas aussi compliquée. Je pense que j'ai bien joué dès les premières balles surtout que je connaissais bien son style de jeu. Concernant le tournoi, je pense que le niveau technique était assez bon et y'avait de très bonnes joueuses. J'espère que je vais réaliser le même parcours à Hydra et gagner plus de points", a déclaré la joueuse tunisienne à l'APS.

Le tableau double garçons, a été remporté par le duo portugais composé d'Antonio Pedro Pragana et Bernardo Gandara, qui s'est imposé devant les Marocains Younes Adnane et Habib Stambouli sur le score 6-2 7-5.

Lire aussi : Tournoi international ITF juniors Bachdjarah: l'Algérien Lebdi passe au 3e et dernier tour des qualifications

Chez la gent féminine, les Italiennes Ginevra Parentini Vallega Montebruno et Greta Schieroni ont dominé la paire Ukrainienne composée d'Eva Prokopenko et Kateryna Rublevska 5-7 6-1 (11-9). Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bouchabou, s'est dit "très satisfait" du résultat de Reguig.

"Je tiens à féliciter le jeune Reguig qui s'est donné à fond depuis l'entame de la compétition, son sacre est amplement mérité. Maintenant, j'espère qu'il va garder la même cadence et réussir un bon résultat à Hydra. Sur le niveau technique global de ce tournoi, nous avons assisté à des matchs de haut niveau ou plusieurs jeunes joueurs et joueuses étrangers se sont distingués", a indiqué à l'APS, le DTN.

Ce tournoi organisé par la Ligue Algéroise de Tennis (LAT), sous l'égide de la Fédération Algérienne de Tennis (FAT), s'est déroulé en présence d'une centaine de joueurs et joueuses issus de 25 pays.

Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Russie, de l'Angleterre, du Portugal, des Seychelles, de l'Italie, de la France, de l'Espagne, de l'Egypte, de Chypre, du Kenya, du Monténégro, du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Liechtenstein, de l'Ukraine, de la Suisse, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Colombie et de la Turquie.

L'Algérie a pris part avec 17 joueurs. 10 étaient dans le tableau des qualifications (4 garçons et 6 filles) et 7 dans le tableau final (4 garçons et 3 filles). Les tableaux du tournoi ont été dirigés par le juge-arbitre international algérien, Amine Mohatat.

M. Djamel Kaced etait le directeur du tournoi. Ce rendez-vous sera suivi par deux autres tournois internationaux juniors qui auront lieu, respectivement, au Tennis Club de Hydra (24 février-2 mars) et au Tennis Club de Ben Aknoun (3-9 mars).