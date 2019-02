Algérie: Commerce - Ouverture d'un marché de gros des fruits et légumes à Aïn Defla

Alger — Un nouveau marché de gros des fruits et légumes a été ouvert samedi dans la commune de Bourached (Aïn Defla), a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué.

"Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du ministère du Commerce ayant trait à l'organisation et à la régulation du marché en produits de large consommation, il est porté à la connaissance des opérateurs économiques, intervenant dans les opérations d'approvisionnement des marchés des fruits et légumes, de l'ouverture du nouveau marché de gros des fruits et légumes de Bourached (wilaya d'Aïn Defla) le samedi 23 février", note le communiqué.

Réalisé conformément aux normes internationales, cet espace commercial dispose de 196 locaux commerciaux et de toutes les installations nécessaires pour assurer la bonne gestion de ce marché (cafétéria, restaurant, hôtel, banque, agences d'assurance...), précise le ministère.

À ce titre, le ministère du Commerce invite tous les acteurs intervenant dans la filière des fruits et légumes "à se rapprocher du nouveau marché de Bourached pour s'approvisionner en divers produits agricoles où toutes les conditions ont été réunies pour assurer la réussite de cet espace commercial", ajoute la même source.

L'inauguration de ce marché intervient après celui de Sétif, entré en activité en octobre 2018, et s'inscrit dans la dynamique du ministère visant à mettre en service six (6) autres marchés de gros de fruits et légumes à travers le territoire national.