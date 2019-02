Burkina Faso: Tueries de Yirgou - La ministre en charge des Droits humains au chevet des victimes

«Nous venons à la suite du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale, vous témoigner la compassion, la solidarité et les encouragements des acteurs du département en charge des droits humains et de la promotion civique, mais aussi du gouvernement suite aux événements sociaux malheureux qui ont endeuillé et provoqué plusieurs milliers de déplacés forcés. Notre ministère mène des actions sur le terrain pour prévenir, défendre et réparer les cas de violation de droits humains», a dit la ministre.

Et de préciser: «Nous avons un plan d'intervention en cours pour Yirgou, mais aussi pour les autres localités du pays dont la mise en œuvre contribuera à faire en sorte que ces genres d'événements ne se reproduisent plus ni ici, ni ailleurs au Burkina».

Des actions, a-t-elle rappelé, sont menées par le gouvernement pour que justice soit rendue et que les tords puissent être réparés et permettre aux déplacés de regagner leur lieu d'habitation habituel. Toute chose qui facilitera «la réconciliation, le pardon et le vivre ensemble harmonieux».

La famille du défunt chef de Yirgou a rassuré la délégation qu'elle pardonne ceux qui ont fait ce mal et souhaite que la paix revienne. La famille a sollicité l'appui du gouvernement pour renforcer la sécurité dans la zone.

La délégation a échangé avec les déplacés du centre de Foubé qui compte plus de 10 mille personnes dont des enfants,des femmes et des hommes. Le centre de Barsalgo a également été visité où on trouve environ 1132 personnes.

La ministre s'est dite satisfaite de cette mission dans la mesure où les parties décident de se pardonner et favoriser le retour au calme.

En plus des différentes directions générales du Ministère des Droits humains et de la Promotion Civique, la délégation a été soutenue par celle du gouverneur de la région du Centre-Nord, madame Nandy Somé Diallo.

Les forces de défense et de sécurité ont également facilité le déroulement de cette mission.