Nigeria: Elections - Dans certaines circonscriptions on vote encore

Au lendemain des élections présidentielle et législatives qui se sont tenues samedi 23 février au Nigeria, les décomptes des résultats se poursuivent. Mais dans certains circonscriptions, les électeurs continent à voter.

Au Nigeria, les résultats des 120.000 bureaux de vote sont progressivement collectés par la Commission électorale à plusieurs échelons : d'abord à l'échelle locale, puis au niveau des 36 Etats, pour enfin finir au niveau fédéral.

C'est le centre de collecte d'Abuja qui annoncera les résultats des trois scrutins.

Il n'y a pas de résultats officiels pour l'instant mais pas de tendance non plus sur la participation des électeurs, qui avaient été échaudés par le report in extremis des élections samedi dernier.

La Commission électorale a tiré un bilan positif des élections.

#INEC is pleased to report that the Smart Card Reader proved its functionality and efficiency by successfully authenticating all Presidential Candidates among millions of other Voters within a short time at their respective polling units across the country.#NigeraDecides2019

INEC Nigeria (@inecnigeria) 23 de febrero de 2019

Dans la société civile, on déplore l'intensité des violences signalées dans certains Etats. Plusieurs cas d'intimidation ont été constatés. Des urnes et de bulletins de vote ont été brûlés dans une localité de Lagos.

Les regards sont tournés ce dimanche, vers les 8500 bureaux de votes de certaines localités à Lagos, Rivers et de l'Anambra, où les électeurs étaient appelés à voter de nouveau ce dimanche.