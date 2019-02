Congo-Kinshasa: Antoine Gizenga s'est éteint à l'âge 93 ans

L'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo et autorité morale du Parti lumumbiste unifié (PALU), Antoine Gizenga est décédé ce dimanche matin à Kinshasa, à l'âge de 93 ans, après une courte hospitalisation au Centre médical de Kinshasa (CMK). Willy Makiashi cadre du Palu et ancien ministre du Travail a confirmé la nouvelle du décès de celui qu'on appelle le « Patriarche ».

Proche de Patrice Lumumba, chef du Parti solidaire africain (PSA), Gizenga a été Vice-Premier ministre en 1960 et 1961 et Premier ministre de la rébellion Simba en 1961. Son gouvernement à Stanleyville (Kisangani actuelle) a été reconnu par 21 pays d'Afrique, d'Asie, et d'Europe de l'Est en février 1961.

Antoine Gizenga constitue une icône de la politique congolaise. Personnage historique et figure de légende, il est auréolé du prestige d'avoir été l'ami personnel et l'adjoint de l'illustre Patrice-Emery Lumumba. A la mort de celui-ci, Gizenga devient son successeur idéologique et son légataire testamentaire avant d'être contraint à l'exil qui n'a pris fin qu'en 1992.

Né le 5 octobre 1925 à Mushiko (Bandundu), Antoine Gizenga est mort dimanche 24 février 2019 à Kinshasa. C'est un homme d'État congolais et ex-Premier ministre de la République démocratique du Congo de 2006 à 2008.