Soudan: Le Président du Conseil de l'environnement rencontre la délégation des investisseurs romains

Khartoum, 24 — Le président du Conseil suprême pour l'environnement et la promotion urbaine et rurale, le ministre Hassan Ismail Sayed Ahmed s'est réuni, à son bureau avec la délégation des investisseurs romains qu'est en visite actuelle au pays.

La réunion a porté sur un certain nombre de projets de travail que le Conseil a l'intention de mettre en œuvre et d'achever dans l'année 2019 et s'inscrit dans le domaine du travail des investisseurs romains, la possibilité d'échanger des expériences, les projets de recyclage des déchets et de la production d'énergie à partir de déchets, le projet de technologie de traitement des eaux usées industrielles, fourniture de techniciens nécessaires, le projet de ceinture arborescente ainsi que la possibilité d'importer un certain nombre d'incinérateurs médicaux conformément aux exigences techniques requises pour le service d'un certain nombre d'hôpitaux et de traitement des déchets médicaux.

À la fin de la réunion, les deux parties ont été convenu à visiter un certain nombre de sites où des projets environnementaux sont mis en œuvre, et signé un note d'entente entre les deux parties pour mettre en œuvre un certain nombre de visions communes au cours de l'année 2019.