Sénégal: Kaffrine - Des représentants de candidats saluent le "bon déroulement" du scrutin

Kaffrine — Des représentants de candidats à l'élection présidentielle ont salué, dimanche, le "bon déroulement" du scrutin à Kaffrine, après avoir accompli leur devoir citoyen, a constaté l'APS.

"Nous avons constaté que tous les bureaux de vote ont commencé à fonctionner à 8 heures. Sur l'organisation matérielle tout est en place.

Le vote se déroule normalement. Et, nous prions que cela continue ainsi", a déclaré le coordonnateur régional du parti de l'unité et du rassemblement (PUR), Omar Ndao.

Abdoulaye Wilane, coordonnateur du comité électoral communal de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY, au pouvoir) a relevé "la maturité des acteurs politiques et des citoyens".

"Nous notons une très forte mobilisation citoyenne. Cela veut dire que de plus en plus les Sénégalais s'habituent à gérer les élections dans le respect mutuel, dans la paix, dans la transparence et dans la démocratie", a salué M. Wilane, appelant les populations à encore sortir et voter librement et sereinement.

Même si officiellement le Parti démocratique sénégalais (PDS) a décidé de boycotter le scrutin, le porte-parole de la formation, Babacar Gaye qui s'est acquitté de son devoir citoyen à l'Ecole 1 de Kaffrine a salué le bon déroulement des opérations, avant d'appeler les populations à plus de sérénité et au calme.

"Nous avons trouvé le lieu de vote habituellement calme où les citoyens sont venus en masse. En démocratie, la violence n'a pas de place dans le jeu politique. Nous appelons le peuple sénégalais à refuser de tomber dans le travers d'une violence inutile", a-t-il déclaré.

"Je me suis acquitté de mon droit citoyen en toute responsabilité. Et, comme je l'avais dit auparavant, je vais voter, j'ai voté et je suis resté droit dans mon vote en tant que libéral", a fait savoir Babacar Gaye.