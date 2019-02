Togo: La Gendarmerie et la Police en ont décidé autrement

Il devrait être en meeting ce dimanche 24 Février 2019. Mais finalement, la Gendarmerie et la Police ont décidé autrement en lieu et place de Fulbert Atissoh et de son parti. En fait, prévu pour cet après-midi, les forces de l'ordre et de sécurité ont investi les lieux au prétexte que la manifestation est interdite.

Selon les termes d'un communiqué signé du premier responsable de ce parti qui jusqu'à preuve du contraire reste membre de la C14, Coalition des 14 partis de l'opposition, "le meeting public prévu par le parti politique Le Togo Autrement ce dimanche 24 février 2019 à 15h à Tokoin-Ramco a été empêché par les forces de gendarmerie et de police.

Quatre camions remplis de gendarmes et de policiers ont investi la place du meeting, et le commandant qui dirigeait le contingent a signifié au président du parti qui a eu un entretien avec lui sur les lieux, que la manifestation est interdite".

Aussi, indique ce document, "aucune motivation n'a été donnée aux responsables du parti à l'appui de cette interdiction. Pas plus que la mairie qui a enregistré la déclaration préalable de la manifestation n'a notifié au parti la décision d'interdiction".

Le parti dit élever "une vive protestation contre cette décision qui viole le droit constitutionnel de manifester reconnu au partis politiques par la constitution et régi par la loi No 2011- 010 du 16 mai 201 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation publique pacifique", vu que Le Togo Autrement est un parti politique légalement constitué.