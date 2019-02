Ile Maurice: Factures d'électricité - Les consommateurs pètent un fusible en voyant doubler le montant

Il n'y a pas que la température qui grimpe. Il y a également les factures d'électricité. Nombreux sont les abonnés du Central Electricity Board (CEB) qui affirment que le montant de leur facture d'électricité a tout bonnement doublé.

Parmi, Vashish Nuckchhed. Cet habitant de Montagne-Longue n'en revient toujours pas. «Je paie entre Rs 900 et Rs 1 000 mensuellement, mais en recevant la facture fin janvier pour la consommation de décembre, j'ai vu que le montant est de Rs 2 200. J'ai eu chaud !» Même son de cloche du côté de Jena, une habitante de Quatre-Bornes. «En temps normal, je paie entre Rs 800 et Rs 900. Mais depuis trois mois environ, ma facture affiche entre Rs 1 300 et Rs 1 700.» Comme eux, d'autres abonnés ont fait part de leur stupéfaction, sur les réseaux sociaux, en découvrant «bill-la». La question : eski bann-la pé tir nou zi ?

Du côté du CEB, le directeur général par intérim, Shamshir Mukoon, affirme qu'il n'y a pas de surfacturation. La chaleur, maintient-il, a poussé les Mauriciens à consommer plus d'électricité que d'habitude. «L'utilisation du climatiseur a un gros impact sur la facture d'électricité. Il y a également le ventilateur qui tourne toute la nuit... »

Oui mais, argue Corinne, une habitante de Rose-Hill, le ventilateur a toujours tourné non-stop chez elle. «Zamé bill pann vinn sa kantité-la ! Sirtou ki nou pa pe servi dous akoz fer so !»

Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, rétorque Shamshir Mukoon. Les réfrigérateurs tournent à plein régime en cette période de forte chaleur et d'humidité. Et, ces appareils consomment beaucoup d'électricité. Le haut cadre du CEB affirme qu'il prend plus de temps pour atteindre la température à laquelle il est réglé, plus particulièrement s'il est placé près d'une source de chaleur ou exposé au soleil.

D'autre part, les chiffres en attestent. Le CEB a enregistré une demande record en janvier, soit une pointe de 491.7 MW et pour le mois de février, la consommation tourne autour de 488 MW. Ces deux chiffres sont supérieurs aux 468.2 MW, chiffre record enregistré en février 2018.

En dépit de la grande demande, Shamshir Mukoon tient à rassurer la population : le CEB est en mesure de la satisfaire. Les turbines, déclare-t-il, ont été entretenues pour répondre à ce genre de situation.

Toutefois, pour ceux qui ne sont toujours pas d'accord avec la facturation, ils peuvent solliciter les techniciens du CEB pour une vérification.