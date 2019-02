Cote d'Ivoire: Management des organisations - Des administrateurs formés à la gouvernance des entreprises familiales

Les 26 hauts cadres qui participent à la première édition du Certificat des administrateurs de sociétés (Cas) ont été instruits sur la manière de gérer leurs propres entreprises.

« Une meilleure gouvernance d'entreprise renforce les performances de nos clients: le cas des entreprises familiales ». Tel est le thème de la conférence organisée par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-Ci), le 13 février, à Azalaï hôtel, sis à Marcory.

A cette occasion, Michelle Beugré, directrice exécutive de l'institution, a indiqué que cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme de Certificat des administrateurs de sociétés (Cas). Ce certificat a été officiellement lancé le 29 janvier et comprend 26 participants pour cette première promotion.

« Nous venons d'achever le premier module de formation. Et entre deux modules, l'Inad-Ci a décidé de revenir sur des sujets qui ont vraiment intéressé les impétrants.

Nous avions senti un intérêt particulier pour la gouvernance des entreprises familiales et leur transmission aux générations futures. C'est une vraie problématique pour l'ensemble des pays de l'Uemoa », a laissé entendre Michelle Beugré.

Les participants sont des dirigeants d'entreprises familiales, des présidents de conseils d'administration, des directeurs généraux, etc. aussi bien de sociétés publiques que privées et cotées en bourse.

« C'est une panoplie de hauts cadres et comme vous le savez, certains sont amenés à créer leurs propres entreprises après avoir accumulé de bonnes expériences professionnelles.

D'autres sont des présidents de conseil d'administration et gèrent leurs propres entreprises », a ajouté la directrice exécutive. C'est la raison pour laquelle cette conférence arrive, selon elle, à point nommé pour instruire davantage ces managers.

L'appui de la Banque mondiale

L'Inad-Ci a alors fait appel à la Société financière internationale (Sfi) du groupe de la Banque mondiale. Moez Miaoui, responsable des activités de gouvernance en Afrique de l'Ouest de cette institution, est donc venu instruire les administrateurs qui participent au Cas 2019.

« Nous les avons sensibilisés aux problématiques de gouvernance des entreprises familiales », a-t-il dit.

Et d'ajouter: « nous avons expliqué les causes, les difficultés, les défis en matière de gouvernance qui se posent aux entreprises de type familial. C'est-à-dire ceux qui s'ajoutent à la gouvernance des entreprises de façon générale ».

Puis, l'expert a donné les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour « éviter que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui permettra d'éviter des crises qui peuvent aboutir au déclin de ces entreprises familiales », a affirmé Moez Miaoui.

Qui a défini l'entreprise familiale comme « une entreprise qui est détenue, gérée par une famille ou un fondateur qui est entouré par les membres d'une famille. C'est-à-dire l'actionnaire principal est une personne qui a une famille autour de lui pour l'aider ou pas dans la gestion de l'entreprise au quotidien ».

Moez Miaoui ajoute que « nous n'avons pas encore de données statistiques qui donnent un aperçu sur la gouvernance des entreprises familiales dans la zone Uemoa.

Mais nous allons essayer de mettre en ordre des outils et solutions pour y pallier et réaliser ». Toutefois, il reconnaît que le tissu économique de la sous-région est essentiellement dominé par « les Petites et moyennes entreprises à taille familiale ».

Rappelons qu'au terme de la formation au Cas, les participants auront un examen avant de recevoir leur certificat de fin d'études pour justifier leurs compétences pour la gouvernance des entreprises dans l'Uemoa et ailleurs.

Cette formation se fait en partenariat avec l'Institut marocain des administrateurs (Ima) et l'Université Laval de Québec au Canada.

Et le premier module a porté sur: « Le rôle, la mission et les responsabilités des administrateurs de société ». Ce qui a permis de parler de leurs responsabilités administratives et pénales ainsi que le fonctionnement des conseils d'administration.