Afrique: Basket - Le Sénégal, quatrième pays africain qualifié pour le Mondial 2019

Après la Tunisie, le Nigeria et l'Angola, on connaît le quatrième pays africain qui disputera la prochaine Coupe du monde de basket en Chine (31 août-15 septembre).

Ce 23 février, à Abidjan au Côte d'Ivoire, le Sénégal a pris le deuxième ticket qualificatif du groupe F en écrasant le Mali (62-38). Le cinquième est dernier qualifié sera connu dimanche. Ce sera le Cameroun ou la Côte d'Ivoire.

La 18e Coupe du monde de basket-ball se précise. Elle n'aura lieu que dans quelques mois en Chine, mais les éliminatoires avancent. Et ce sameid 23 février, un nouveau pays d'Afrique s'est qualifié : le Sénégal, pourtant contraint de jouer loin de ses terres.

Pour cause d'élection présidentielle dans le pays, la Fédération internationale de basket-ball a accepté de reprogrammé l'ultime phase de qualifications de la confédération africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Le Nigeria ou le Sénégal en tête du groupe F ?

Le sort du groupe E étant réglé depuis l'automne pour les uns (la Tunisie et l'Angola, directement qualifiés) et depuis décembre pour un autre (le Cameroun, encore en course en qualité de meilleur troisième), il n'y a que dans le groupe F que le suspens perdure et que des matches sont programmés.

L'incertitude s'est en grande partie envolée ce samedi. Déjà vendredi, les Sénégalais avaient pris une option en s'imposant face au Rwanda (81-41).

Finalement, les Lions ont emporté la place tant convoitée en corrigeant une les Maliens (62-38). Avec cette victoire, le Sénégal compte 20 points et ne peut plus être rejoint à la deuxième place du groupe F, derrière le Nigeria (21 points). Les deux leaders s'affronteront dimanche pour déterminer qui terminera en tête.

« NI HAO » 😂🇨🇳 #FIBAWC @FSBBOFFICIEL pic.twitter.com/CznHp6q9Mk

Basketball World Cup (@FIBAWC) 22 février 2019

Le Cameroun va suivre Côte d'Ivoire-Mali avec angoisse

La qualification du Sénégal rebat une dernière fois les cartes dans ces éliminatoires africians. Les deux premières places de chaque groupe étant verrouillées - Tunisie première et Angola second dans le groupe E, Nigeria et Sénégal se disputant la première et la seconde place dans le groupe F -, il n'y a plus qu'un seul ticket qualificatif pour le Mondial : il reviendra au « meilleur troisième » de la zone Afrique.

Pour l'instant, l'heureux élu, c'est le Cameroun, qui compte 19 points et une différence de points marqués de +78 dans le groupe E. L'Egypte est éliminée malgré ses 19 points; sa différence de points marqués ne monte qu'à +3.

La République centrafricaine, elle, a perdu ses espoirs en s'inclinant samedi face au Nigeria (59-72). Toutefois, les Lions indomptables du Cameroun peuvent perdre leur statut de « meilleur troisième » dimanche. Une seule nation peut leur enlever.

En battant le Nigeria vendredi (72-46) et le Rwanda samedi (87-60), la Côte d'Ivoire s'est octroyée le droit d'y croire jusqu'au bout. Les Elephants comptent 17 points avant d'affronter le Mali dimanche.

S'ils battent les Aigles, les Ivoiriens compteront alors 19 points, comme les Camerounais. Tout se jouerait à la différence de points entre les deux nations.

Et le Cameroun (+78) peut trembler : avant de défier le Mali, la Côte d'Ivoire a effacé une grosse partie de son déficit et se retrouve à +66.

Le Palais des sports de Treichville d'Abidjan va vibrer dimanche pour la « finale » à distance entre la Côte d'Ivoire, opposée au Mali, et le Cameroun, qui va suivre l'évolution du match et du score avec anxiété.

End of the day at the African Qualifiers! ???????? & ???????? are the 2 teams still in the race for the last #FIBAWC spot ????https://t.co/EMsQJvhzz4#ThisIsMyHouse pic.twitter.com/3yRWsmfLFj

Basketball World Cup (@FIBAWC) 23 février 2019