Mali: Le Premier ministre français insiste sur les "deux jambes" de la sécurité et du développement.

Le président de la République, Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, a reçu en audience en milieu de journée du samedi 23 février 2019, le Premier ministre français Edouard Philippe arrivé à Bamako, dans la soirée du vendredi 22 février 2019, en provenance de Paris, pour une visite officielle de 48 heures au Mali.

Pour le renforcement des relations de coopération bilatérale entre le Mali et la France , et pour son premier déplacement en terre malienne , ( Première visite au sud du Sahara ) le Premier ministre français est accompagné d'une forte délégation dont la Ministre française des Armées Mme Florence Parly ,du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, de plusieurs personnalités du monde parlementaire, culturel et sportif ainsi que d'une forte délégation du patronat français.

L'audience a été précédée d'un tête à tête d'environ 45 minutes d'horloge entre le président de la République et le Premier ministre français ."C'est important de livrer des combats pour gagner la guerre, mais c'est aussi important de construire la paix et la prospérité", a fait valoir avant la cérémonie M. Philippe, qui devait se rendre en fin de journée à Gao (nord) auprès des troupes françaises, insistant sur les "deux jambes" de la sécurité et du développement.

Durant son séjour au Mali, le Premier ministre français a visité la station de pompage de Kabala sur le fleuve Niger, qui doit alimenter une station de traitement d'eau dont l'inauguration est prévue mi-2019. Cet investissement de 500 millions d'euros, financé par des bailleurs internationaux dont la France, doit desservir un million d'habitants de la capitale malienne. Un projet qui est réalisé pour faciliter l'accessibilité à l'eau potable à moindre coût de nos populations.

M. Édouard Philippe, a profité sa première sortie officielle en terre malienne pour rendre visite à Gao aux forces françaises de Barkhane. Avant l'étape de Gao, M.Edouard Philippe a rencontré à Bamako, ses compatriotes français résidents au Mali.

Ces dix dernières années, la France a versé 700 millions d'euros d'aide au développement au Mali, selon les chiffres communiqués par Matignon, et le rythme annuel est en forte hausse au moment où Paris renforce ses aides aux Etats sahéliens.

Quelques projets privés ont également été présentés, dont un engagement d'achat de 3.000 tonnes de coton du géant français de la distribution Carrefour pour "structurer la filière du coton bio au Mali", redevenu premier producteur africain de coton.