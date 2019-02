Congo-Kinshasa: [Paiement des taxes et impôts] ANAPI - Les contributeurs Doing Business sensibilisés sur les réformes mises en œuvre

Les contributeurs Doing Business de la Banque mondiale constitués majoritairement des cabinets d'audits, fiduciaires et experts fiscalistes ont participé, le vendredi 22 février 2019, à un atelier de sensibilisation et de vulgarisation sur les réformes mises en œuvre sur l'indicateur Paiement taxes et impôts.

Ce dernier n'est qu'un parmi les cinq autres ciblés dont la RD. Congo a prévu d'initier des réformes phares en perspective de la publication de l'édition du Rapport DB 2020. Organisé par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI, ces assises sont la quatrième série de ce pèlerinage de sensibilisation entrepris depuis plusieurs jours.

"Il est important que les experts ou les différents contributeurs dans cet indicateur Paiement taxes et impôts soient au courant des grandes réformes qui ont été mises sur pied pour assainir l'environnement des affaires dans cet indicateur", a martelé M. Anthony Nkinzo, le Directeur Général de l'ANAPI.

Cette rencontre n'a pas seulement fait l'objet de sensibilisation sur les réformes mais bien plus, le DG a tenu à sensibiliser les différents contributeurs sur la manière dont le questionnaire Doing Business devrait être remplis, car, a-t-il précisé, les réformes sont certes en train d'être faites dans le sens de l'amélioration du Climat des affaires, en général, mais il ne faut pas oublier que le pays est côté et évalué pour être attractif aux différents idéaux et aux différents investisseurs étrangers, mais promouvoir aussi les investisseurs au niveau local.

Il s'agissait également au cours de cet atelier, d'obtenir l'appropriation des contributeurs sur les avancées réalisées dans l'amélioration de l'indicateur Paiement des taxes et impôts en RDC, restituer les conclusions du Rapport Doing Business 2019 sur l'indicateur sus-évoqué afin de donner une meilleure compréhension de la méthodologie du Doing Business aux contributeurs. Mais aussi collecter les différentes contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des réformes se rapportant à l'indicateur concerné en vue de trouver des solutions efficaces.

A cet effet, les différents Directeurs généraux des services réformateurs ont eu chacun à expliquer avec force et détail les innovations faites dans leurs services respectifs. Antony Nkinzo Kamole, quant à lui, a présenté les résultats du pays sur le Paiement taxes et impôts dans le dernier Rapport Doing Business 2019, ainsi que les réformes opérées par la RDC sur cet indicateur, avec un accent important sur les innovations dans la loi de finances 2018, exercice 2019.

A son tour, le DG de la CNSS, Madame Agnès Mwad, a présenté la nouvelle réforme intervenue dans son secteur. Il s'agit donc du taux de cotisation qui est passé de 8,5% à 18%, et a justifié cette augmentation par les innovations concrètes. Par exemple, il y a les allocations prénatales et celles de maternité, allocations qui mettent l'employé au centre de tout.

S'en est suivi l'intervention du DG de l'ONEM, qui a également présenté les réformes faites dans son service, entre autres, la déclaration et le paiement unique des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur la rémunération due à la DGI, la CNSS, l'INPP et l'ONEM aux moyennes entreprises.

Quant à la DGI, le délégué a présenté la réforme relative à l'extension de la déclaration et du paiement unique des impôts, des cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations aux moyennes Entreprises, la télé déclaration à la DGI et a fait état des avancées importantes réalisées dans le paiement des taxes et impôts à travers la nouvelle Loi des finances 2019 (réduction de l'IBP de 35 à 30%, réduction du taux des pénalités en cas de retard de déclaration de 4 à 2 %, etc.

A la fin, une recommandation a été faite à l'intention des Responsables des services. Ils devront faire de leur mieux pour communiquer intensément sur toutes réformes opérées par la RDC sur cet indicateur, afin de dissuader les agents mal intentionnés de maintenir le statu quo.