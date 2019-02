Algérie: Les défis actuels et la stabilité dans la région à l'ordre du jour du sommet Ligue arabe-UE

- Le premier sommet Ligue arabe/UE, auquel prend part le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ouvrira ses travaux, dimanche à Charm El-Cheikh (Egypte), consacrés à l'examen des défis qui se posent aux deux parties arabe et européenne et les moyens de réalisation de la stabilité dans la région.

Le sommet qui a pour slogan "Investir dans la stabilité", et qui se tiendra au Centre international des conférences, sera co-présidé par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le président du Conseil européen Donald Tusk, avec la participation des chefs d'Etats et gouvernements de Cinquante (50) pays, dont 22 arabes et 28 européens.

Ce sommet, le premier du genre entre la Ligue arabe et l'UE, examinera les défis qui se posent aux deux parties arabe et européenne et les moyens de réalisation de la stabilité dans la région, outre des questions d'intérêt commun.

Plusieurs dossiers notamment la question palestinienne, les crises en Syrie, au Yémen et en Libye seront également abordées, outre les moyens de lutte contre le terrorisme, la politique migratoire, la traite humaine et les conflits dans la région méditerranéenne. Il sera question également de l'examen des moyens du renforcement de la coopération économique et culturelle afin de réaliser un saut qualificatif dans les relations arabo-européennes dans différents domaines.

Le sommet arabe tenue en 2018 en Jordanie, avait approuvé l'organisation de ce sommet avec les pays de l'UE. Les ministres des affaires étrangères arabes et européens avaient tenu une réunion, le 4 février dernier au siège de l'UE à Bruxelles, en vue de préparer ce sommet.

Les travaux du sommet se poursuivront lundi, avec l'organisation de débats entre les dirigeants arabes et européens, à l'issue desquels ils donneront leurs orientations sur les missions devant être accomplies par les secrétariats généraux de la Ligue Arabe et de l'UE et les responsables concernés. Une conférence de presse sera animée à l'issue des travaux.