Algérie: Ouargla - Plus de 14.100 nouvelles places de formation pour cette session de février

Ouargla — Pas moins de 14.185 nouvelles places de formation, toutes formules confondues, sont offertes dans la wilaya d'Ouargla au titre de la rentrée de la formation professionnelle (session de février 2019), a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP).

Ces postes sont répartis sur les modes de formation par apprentissage (7.645 places), la formation résidentielle (3.000 places), la formation qualifiante (2.333), la formation de la femme au foyer (253), la formation passerelle (186) et les cours du soir (668), a-t-on précisé.

La nomenclature de formation a été étoffée pour cette session de cinq (5) nouvelles spécialités de formation versées dans l'entretien des systèmes automatiques et mécaniques, le transit et dédouanement, l'hôtellerie et la restauration, la sculpture et la marbrerie.

Par souci de répondre aux besoins du marché local de l'emploi et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, la DFEP s'emploie à l'encouragement, en coordination avec les opérateurs économiques et les entreprises locales, de la formule de formation par apprentissage, en vue de permettre aux stagiaires d'acquérir des compétences professionnelles leur ouvrant l'accès au monde du travail.

Cette session a été marquée par le lancement de cours de formation au niveau du nouveau centre de formation de Zaouïa El-Abidia, dans la wilaya déléguée de Touggourt, et de l'institut de l'enseignement professionnel d'Ouargla, a-t-on ajouté.

Des promotions fortes de 9.320 inscrits sont sorties l'année dernière des établissements de la formation à travers la wilaya d'Ouargla, rappelle-t-on à la DFEP.

La cérémonie d'ouverture de la nouvelle session de formation, tenue au CFPA "Chenine Kaddour" à Ouargla, en présence des autorités de la wilaya, a donné lieu à une exposition sur les activités professionnelles ouvertes au niveau d'établissements de formation et sur les dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes.

Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya d'Ouargla dispose de 20 centres de formation, cinq (5) instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle, un institut de formation et d'enseignement professionnels en génie-pédagogique et perfectionnement, un centre régional d'enseignement professionnel à distance, ainsi que 18 établissements privés agréés et 16 internats d'une capacité total de 1.560 lits auxquels s'ajouteront 360 autres lits avec l'ouverture prochaine de deux structures similaires dans la wilaya déléguée de Touggourt