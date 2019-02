Soudan: Awad Ibn-Auf assermenté en tant que Premier Vice-président de la République

Khartoum — - Le Lt. Gén. Awad Mohammed Ahmed Ibn-Auf, Premier Vice-Président de la République, a prêté serment devant le Président de la République en présence d'Abdul-Majeed Idris, Juge en Chef.

Après la Cérémonie de prestation du serrement, le Premier Vice-président a déclaré dans un communiqué de presse que la complexité économique et la crise qu'a connues le pays exigent des efforts concertés et redoublés de la part de tous les Soudanais de toutes les Affiliations, soulignant qu'ils chercheraient à rendre Justice à la Population, dans la mesure de ses moyens.

Il a souligné que la Consolidation de la Sécurité et l'instauration de la Stabilité constituait une Priorité au Stade Actuel, soulignant que cela ne pouvait être réalisé que par l'Unité du Peuple et sa Solidarité avec Différentes Orientations et Affiliations, ajoutant que le Gouvernement œuvrerait au Stade Actuel pour créer un Climat Propice à l'Action Politique dans le pays, appelant les Médias à jouer leur rôle au niveau National. éclairer les problèmes de la Patrie et unir les Energies de ses Fils jusqu'à ce que le pays soit en Sécurité.

Le Premier Vice-président a considéré que les Jeunes représentent l'avenir du pays, appelant chacun à œuvrer à la réalisation de ses Ambitions par l'Extension de la Justice entre eux, en déclarant: "Ils sont tous nos fils et nos filles et nous serons avec eux pour continuer", et les ont appelés à faire preuve de Justice et à ne pas être Délinquants.