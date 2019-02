Algérie: Elargissement du tri sélectif dans 19 wilayas

Blida — L'Agence nationale des déchets (AND) a réussi, jusqu'à présent, à élargir le tri sélectif des déchets dans 19 wilayas en attendant la généralisation graduelle de cette expérience à l'ensemble du territoire national, a indiqué, dimanche, M. Hamid Allab, représentant de cette instance publique.

"L'AND s'est lancée depuis 2013 à la concrétisation de l'expérience du tri sélectif de déchets au niveau de nombre de quartiers pilotes répartis sur plusieurs wilayas avant d'élargir cette opération, qui concerne également, 19 wilayas dont Alger, Oran, Bordj Bou Arreridj et Blida", a fait savoir M. Allab dans une déclaration à l'APS en marge des travaux d'une journée d'études sur "Le tri sélectif des déchets" organisée à l'université Saad Dahlab.

Evaluant cette expérience pilote visant la valorisation des déchets ménagers ainsi que la facilitation de son recyclage, le même responsable a affirmé que le taux enregistré variait d'un quartier à un autre, citant la cité des Bananiers (Alger) qui a réagit positivement à cette opération, tandis qu'aucun résultat n'a été réalisé dans d'autres quartiers.

Pour garantir la réussite de cette "nouvelle" expérience, l'AND œuvre à intensifier les campagnes de sensibilisation tant au niveau des agglomérations qu'au niveau des établissements éducatifs et universités dans le but de mettre en évidence l'importance du tri sélectif et ses avantages en termes de préservation de l'environnement notamment en ce qui concerne le soutien à l'économie nationale.

Hichem Hirèche, Directeur commercial d'une société privée spécialisée dans le recyclage et la transformation des produits en plastique, a affirmé que 90% des opérations de récupération étaient prise en charge par des collecteurs privés et 10% seulement par les Centres d'enfouissement technique (CET).

Relevant que l'obstacle majeur entravant le développement de cette entreprise, qui procure 100 postes d'emploie directes et 500 indirectes, était l'opération de récupération des produits en plastiques, M. Hireche a souligné que le tri sélectif contribuera grandement à l'augmentation du taux de production, d'autant que cette entreprise couvre le marché national et des marchés européens à l'image de la France et l'Espagne.

Deux clubs scientifiques relevant de l'université de Saad Dahlab (Blida) ont lancé, à ce titre, un projet pilote relatif à la distribution de bennes pour les déchets au titre de l'opération de tri sélectif au niveau des résidences universitaires, en attendant son élargissement à l'ensemble des universités à l'avenir et ce avec l'appui de l'Agence nationale des déchets (AND) et de l'entreprise publique "Mitidja Nadhafa".

Cette journée d'étude a vu la participation d'un nombre d'associations activant dans le domaine de l'environnement et d'entreprises privées spécialisées dans le recyclage des déchets ménagers.