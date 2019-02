Cote d'Ivoire: Adjoumani Kobena Kouassi - "2020, c'est calé, c'est géré"

« 2020, c'est calé et c'est géré ». Les opposants font des gorges chaudes du propos. Au sein de la majorité présidentielle, c'est devenu un article de foi politique.

Alors qu'il installait des coordinations de son mouvement, samedi dernier à Songon, le président exécutif de « sur les traces d'Houphouët-Boigny », Adjoumani Kobena Kouassi, a partagé sa conviction que le Rhdp sera le grand vainqueur de l'échéance électorale de 2020.

« Relativement au débat autour de 2020, c'est géré. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous ce qui va faire la différence en 2020 ? Ce sont nos actions et nos réalisations. Les Ivoiriens ont élu le Président Alassane Ouattara et le Rhdp pour un travail. C'est ce travail qui est en cours de réalisation.

Et je vous fais une confidence. Les Ivoiriens verront des choses incroyables, inimaginables bientôt. Donc quand on dit que 2020 c'est géré, c'est vraiment géré », a déclaré le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques.

Plusieurs dizaines de jeunes ont reçu de ses mains, les certificats de leur fonction de coordonnateurs de ce mouvement politique membre du Rhdp.

« En vous engageant dans le Rhdp, vous vous inscrivez à la meilleure école des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire. Les autres parlent, ils font du bruit. Nous, nous travaillons pour faire avancer le pays.

Vous êtes à la bonne école. Le Rhdp est la meilleure université politique de l'Houphouétisme », a assuré le ministre entouré d'une délégation de notables locaux.

« En choisissant le Rhdp, vous avez fait le choix de la raison et aussi pour l'amour de notre pays. Avec le Rhdp, vous avez choisi le camp des bâtisseurs, le camp des dignes fils du Président Félix Houphouët-Boigny.

Car, voyez-vous, depuis la disparition du père-fondateur de la Nation, Félix Houphouët-Boigny, qui, par ses œuvres, a apporté un plus à l'héritage du père de la Nation ?

C'est le Président de la République, Alassane Ouattara. Les œuvres parlent d'elles-mêmes », a insisté Adjoumani Kobena Kouassi.

Et il en veut pour preuve, la transformation structurelle et en infrastructures du pays depuis 2011.

« Regardez Songon, regardez Abidjan, regardez toute la Côte d'Ivoire, tout change et il faut maintenir ce cap.

Il faut ajouter chaque jour une pierre à l'édifice, parce qu'en définitive, tout ce que fait le Président Alassane Ouattara, c'est pour vous les jeunes générations. Le Président Alassane Ouattara veut vous transmettre un monde meilleur, une vie meilleure », a-t-il dit.

Etre houphouétiste, pour lui, c'est être fils de la paix. C'est pourquoi, il a exhorté ses filleuls à être « des ambassadeurs de la paix et du rassemblement de toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire », car « il n'y a rien dans la haine, dans la violence et dans les invectives ».

« Démontrez, a-t-il requis, dans votre vie de tous les jours que la paix ce n'est pas un vain mot mais un comportement ».

Parlant au nom des jeunes du mouvement, Hugues Aliman, a assuré que ses compagnons et lui prolongeront ce message de paix dans tous les villages de Songon.