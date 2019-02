Soudan: L'UNESCO célèbre la journée internationale de la femme

Khartoum — L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à l'Université du Soudan pour les sciences et la technologie a célébré la journée internationale de la femme, sous le slogan «autonomiser les femmes et les filles dans la science pour un développement durable vert», qui s'est tenue à la faculté d'éducation à l'Université d'Al-Gazira.

Le directeur de l'Université d'Al-Gazira, Prof. Al-Sanussi Mohammed Al-Sanussi a, dans son discours, a déclaré que les femmes représentent les différents segments de la société soudanaise, ajoutant que « nous sommes fiers de ce partenariat et le soutenons pour devenir exemplaire ».

Il a salué le rôle et les activités de l'Université du Soudan et de ses réussites dans les différents niveaux, confirmant son soutien illimité au programme STEM pour le développement des femmes en raison de ses effets positifs et des résultats sur le mouvement global de la société.

Pour sa part, le directeur de la Chaire UNESCO, Prof. Al-Shifa Abdul Qader a loué le partenariat entre l'UNESCO à l'Université du Soudan avec le Bureau de l'UNESCO à Khartoum, le Comité national pour l'éducation, la science et la culture, le Centre culturel Britannique, les Nations Unies au Soudan et la faculté d'éducation de l'Université d'Al-Gazira.

Prof. Al-Shifa a fait l'attention que ce partenariat soutiendra de nouvelles idées de jeunes femmes d'aujourd'hui et de futurs.