Congo-Brazzaville: Droits de l'enfant - Des mineurs pris au piège de la mendicité forcée

Ce n'est pas toujours de leur propre gré que certains enfants font la manche dans les rues de Brazzaville ou des autres localités du pays. Il y a, en effet, des mendiants qui agissent sous la pression des parents. Dans le circuit, l'on retrouve de plus en plus des sujets étrangers. La protection des droits de l'enfant est mise à rude épreuve.

Crasseux, pieds nus pour certains, avec des vêtements en lambeaux, des enfants mineurs descendent dans les rues de la capitale, main tendue, à la recherche du pain quotidien. La mythique avenue de la paix, entre le rond-point Moungali (4e arrondissement) et le marché Poto-Poto (3e arrondissement), est la zone où le phénomène est plus visible du fait de la densité de l'activité commerciale. L'avenue est, en effet, jonchée de commerces de tous genres sur plus de deux kilomètres. « Il y a plus de chance de rencontrer quelqu'un qui peut nous donner à manger parce que les acheteurs sont nombreux, les commerçants aussi », a expliqué Daniel, un jeune de 11 ans, qui a interrompu ses études au primaire. Les parents l'ont chassé du domicile familial et c'est sous un hangar à la gare ferroviaire qu'il passe ses nuits.

A longueur de journée, nombre d'enfants mendiants accourent après les passants, s'interposent parfois au passage au point de se montrer agressifs vis-à-vis de ceux qui ne répondent pas favorablement à leur demande. « Tonton, tantine j'ai faim », déclarent-ils. Sans évaluer le risque d'accident pouvant conduire à la mort, aux heures de pointe, ils se faufilent dans les embouteillages, tapotent les véhicules pour attirer l'attention et passer le message, main tendue.

Les parents, maîtres du jeu

« Nous remettons à nos parents la recette du jour souvent entre 5000 et 10000 FCFA mais ça peut varier en allant au-delà ou encore plus bas », à en croire Jaïda, une fille de moins de 15 ans, qui n'a pas révélé sa nationalité. Cela dit, certains parents exploitent leurs enfants en les obligeant à mendier. Ils sont parfois posément assis à quelques mètres, tels des radars, pour surveiller tous les mouvements de ces derniers. La plupart d'entre eux attendent les recettes à la maison. Parmi les mendiants, il en a qui leur remettent automatiquement de l'argent après l'avoir reçu. D'autres, par contre, font le point de la recette du jour avant de tout mettre à la disposition des parents en fin de journée.

Aujourd'hui, des millions d'enfants à travers le monde ne jouissent pas de leurs droits à cause de privations et de discriminations liées à des facteurs indépendants de leur volonté, reconnaît l'Unicef. Il est bien clair que ces mineurs condamnés à la mendicité forcée sont victimes d'exploitation, d'abus et sont parfois violentés lorsque la recette est en deçà de la moyenne admise. C'est pourquoi parmi eux, des sujets étrangers notamment refusent souvent qu'on leur achète à manger, préférant de l'argent en espèce pour totaliser le seuil fixé. « Si tu ne totalises pas tel ou tel montant, tu ne reviens pas ici », est l'ordre intimé par les progéniteurs.

Or, au Congo, un plaidoyer de haut niveau a déjà été fait en vue de la création d'un environnement favorable à la protection de l'enfant. Ce qui a, d'ailleurs, débouché sur l'adoption de la politique nationale d'action sociale. Le programme "Protection de l'enfant" de l'Unicef a contribué au renforcement d'un cadre réglementaire et institutionnel dans le pays. L'un des principaux objectifs consiste à s'assurer qu'au moins 50% des filles et garçons, surtout les plus vulnérables, sont mieux protégés contre la violence, l'exploitation et la discrimination. L'agence onusienne a, en outre, fait un plaidoyer pour l'application des lois sur la protection de l'enfant n°4-2010 du 14 juin 2010 et des populations autochtones n°5-2011 du 25 février 2011.

Le cadre réglementaire dans la lutte contre ce phénomène de société devrait avoir des dispositions assez rigides vis-à-vis des parents qui exposent les enfants de façon contraignante à la mendicité. Les sujets étrangers impliqués dans cette pratique n'ont pas d'autres choix que de se conformer à la réglementation du pays en la matière.