Congo-Brazzaville: SIDA-tuberculose-paludisme - Le pays appelé à s'acquitter de la contrepartie des programmes financés par le Fonds mondial

L'invitation a été lancée, le 22 février à Brazzaville, par la plate-forme des associations et organisations non gouvernementales de lutte contre les trois pathologies, coordonnée par Pasteur Kipemosso Premier.

La plate-forme a exhorté le gouvernement en prélude à la sixième réunion préparatoire de reconstitution des ressources du Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme qui se tiendra, le 10 octobre prochain, à Lyon, en France.

« Nous appelons le Congo et les missions diplomatiques ainsi que les institutions internationales installées au Congo à soutenir la sixième reconstitution des fonds, en s'exprimant en faveur du Fonds mondial et en soulignant l'impact du partenariat du Fonds mondial dans le pays », a indiqué Donaud Ilibi, porte-parole de la plate-forme.

Cette coalition sollicite, en outre, que le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, honore de sa présence à cette réunion.

Par ailleurs, la plate-forme des associations et organisations non gouvernementales de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a loué les efforts du Congo qui a budgétisé les ressources domestiques de la santé à 7% du produit intérieur brut (PIB), nettement supérieures aux 5% du PIB proposés par la communauté internationale.

« Une telle augmentation soutiendra les progrès réalisés jusqu'à présent vers la couverture universelle de la santé et la réalisation de l'objectif 3 du millénaire pour le développement. Cette augmentation sauvera la vie de milliers de personnes dans notre pays », a commenté Donaud Ilibi.

Au cours de la sixième réunion préparatoire de reconstitution des ressources du Fonds mondial, il est prévu de collecter au moins quatorze milliards de dollars américains pour sauver seize millions de vies afin de réduire de moitié, d'ici à 2023, le taux de mortalité liée au VIH, à la tuberculose et au paludisme.

Toutefois, cette plate-forme a alerté que « le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme sur les plans mondiaux ».

Donaud Ilibi a insisté en rappelant que la mobilisation de ces fonds « ne signifiera qu'un simple maintien de la programmation actuelle et non une intensification et mise l'échelle des interventions face aux trois maladies ».