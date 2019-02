Algérie: Jumelage Algérie-UE - 1300 officiers de la protection civile formés

Blida — Quelque 1300 officiers de la protection civile ont bénéficié de cycles de formation dans différents domaines, depuis le lancement en 2017, d'un projet de jumelage entre la Protection civile algérienne et l'Union Européenne (UE), a fait savoir, dimanche à Blida, le chef de projet de jumelage Algérie-EU, le médecin colonel Sahraoui Amari.

S'exprimant en marge du lancement, au niveau de l'unité principale, d'une session de formation destinée aux psychologues de la protection civile, M. Sahraoui a indiqué à l'APS que le projet de jumelage conclu par la Protection civile et l'UE devait initialement être concrétisé dans la période allant de janvier 2017 à juin 2019 avant d'être prolongé à juin prochain.

"1300 officiers de différentes wilayas ont bénéficié de cycles de formation dans différents domaines, dans le cadre de ce jumelage", a indiqué le même responsable, soulignant que l'enveloppe financière consacrée par l'UE à cette opération s'élevait à 1.5 millions d'euros et concerne 76 activités portant toutes, sur les métiers de la protection civile.

Cet accord vise essentiellement à renforcer les capacités de la protection civile afin d'être au diapason du développement de la société, notamment avec la construction permanente de nouveaux pôles urbains et les dangers industriels et naturels auxquels fait face l'Algérie, ce qui nous obligera, a-t-il ajouté, de relever les capacités opérationnelles, à travers la formation et l'échange d'expériences avec l'Europe".

Ce jumelage s'articule sur quatre volets, à savoir la prévention, le développement et les études comparées des lois organisationnelles de prévention par rapport à celles en vigueur en Europe, a précisé M. Sahraoui, relevant que le deuxième axe concerne le volet opérationnel et porte sur les moyens nécessaires à avoir pour faire face à tous les défis.

Le projet concerne également le volet ingénierie et la maitrise de la chaine logistique, un élément important dans la gestion des urgences.

Concernant l'activité organisée, dimanche, le même responsable a fait savoir qu'il s'agit d'une session de formation au profit de 22 psychologues de la protection civile et qui se poursuivra du dimanche jusqu'au 28 février sous la supervision d'experts français (médecin-colonel et psychologue).

L'objectif de cette session de formation est de faire profiter le dispositif de la protection civile algérienne de l'expertise de la sécurité civile française en matière de prise en charge psychologique, a affirmé le médecin-colonel Bastillé de la protection civile française, en charge de cette formation, précisant qu'il s'agit d'une formation spéciale, les interventions étant faites en cas d'urgence ou de catastrophes.

Le responsable français a insisté sur l'importance d'intégrer les psychologues relevant de la protection civile dans le statut particulier de ce corps, et de l'habituer à travailler au sein d'un groupe obéissant à des lois et règles spécifiques.

Le médecin-colonel a salué la volonté politique de l'Algérie visant à promouvoir le travail de la protection civile, en témoigne le nombre important de psychologues recrutés au sein de ce corps.

Pour sa part, le sous-directeur de l'action sociale à la direction générale de la protection civile, le médecin-colonel Brouri Ali a affirmé que cette formation tendait à préserver la psychologie des équipes de la protection civile, à travers la prise en charge psychologique des éléments, et leur accompagnement dans l'accomplissement de leur mission d'intervention et de secours.

Les éléments de la protection civile passent un test psychologique une à deux fois par an, lequel permet aux psychologues de déterminer leur état et de leur administrer un traitement en cas de besoin, d'où l'importance d'assurer à ces derniers une formation continue et de veiller à l'actualisation de leurs connaissances.