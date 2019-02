Algérie: Impératif de la conjugaison des efforts pour lutter contre la corruption

Alger — Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh a mis en avant, dimanche à Alger, l'impératif de "conjuguer les efforts de tous" pour lutter contre la corruption, devenu un défi pour tous les pays du monde.

A l'issu de l'adoption du Projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la corruption par les l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Louh a précisé que ce texte vient "renforcer les efforts déployés" en matière de lutte contre la corruption qu'il a qualifiée de "crime grave touchant à la stabilité et à la sécurité du pays".

La corruption qui fait partie des "plus graves crimes ciblant les peuples dans la sécurité et la stabilité de leurs pays, ne cesse ces dernières années de prendre des dimensions alarmantes", a ajouté le ministre soulignant que c'est désormais "un défi pour tous les pays du monde, mobilisés pour son éradication à travers ses Conventions internationales", a souligné M. Louh.

La loi sur la prévention et la lutte contre la corruption s'inscrit dans le cadre de "la contribution des citoyens et des représentants de la société civile à la moralisation de la vie publique à travers l'intégrité,la transparence et la responsabilité dans la gestion des fonds publics", a indiqué M. Louh, affirmant que cette moralisation "est l'un des fondements de la croissance socio(économique".

A cette occasion, le ministre a mis en avant l'impératif de "conjuguer les efforts de toutes les institutions de l'Etat et de toutes les composantes de la société civile pour mobiliser les moyens à même de lutter contre le crime de la corruption".

Il a rappelé, par ailleurs, que ce texte de loi s'inscrit dans le cadre du "programme de réformes globales initiées par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en appui aux mécanismes de lutte contre la corruption".

M.Louh a réaffirmé qu'il intervient également dans le cadre de "l'adaptation des dispositions de la loi à la révision de la Constitution initiée par le président de la République et de la poursuite de l'adaptation de la législation nationale aux conventions internationales relatives à la lutte contre la corruption".

En vertu de cette loi, la justice sera renforcée par la création d'un pôle pénal financier à compétence nationale auprès de la Cour d'Alger, en tant que nouveau mécanisme à même d'impulser les enquêtes relatives aux affaires de corruption, de consacrer le principe de l'Etat de droit, de concrétiser la sécurité, la stabilité et le développement, de palier les lacunes en matière de lutte contre le crime et introduire la protection des lanceurs d'alerte, experts, victimes et témoins, a conclu le ministre.