Algérie: 17ème Festival culturel national du film amazigh - 23 oeuvres en compétition

Tizi-Ouzou — Vingt-trois (23) films au total sont officiellement en compétition pour l'Olivier d'or, la plus haute distinction du Festival culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA) dont la 17ème édition se tiendra du 28 février au 4 mars prochain dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé dimanche le Commissaire de cette compétition cinématographique, Amar Tribeche.

Il s'agit de 4 longs métrages, 10 courts métrages, 6 films documentaires et trois d'animation dans les variantes chaouie, mozabite et kabyle qui ont été sélectionnés pour cette nouvelle édition et ce, sur une quarantaine de films déposés, ont indiqué le commissaire du FCNAFA et la directrice locale de la culture, Nabila Goumeziane lors d'une conférence de presse qu'ils ont animée conjointement à la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Cette nouvelle édition sera dédiée à la mémoire des défunts artistes Djamel Allam et Youcef Goucem et coïncidera avec la commémoration du 30ème anniversaire de la disparition de l'écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri, a indiqué Mme Goumeziane. Cette manifestation sera ponctuée par plusieurs activités culturelles dont une exposition, des conférences sur le cinéma et un atelier de formation en écriture du scénario, selon le programme remis à la presse.

Parmi les films en compétition et dans la section documentaire "JSK asmi Tervah, la joyeuse saga des Kanaris" de Abderezak Larbi Cherif dédié au club phare de la Kabylie, "Asefrek n yiduman di Bouzgan" de Djamel Bacha qui aborde le tri des déchets ménager et la préservation de l'environnement par les habitants de certains villages de la commune de Bouzguène, à l'instar de "Sahel et Ahriq" et "Juba II" de Mokrane Ait Saada.

Les cinéphiles pourront également découvrir à l'occasion de ce festival quatre long métrages, à savoir, "Isegmi n tayri" de Lounes Medjnah, "Le rival" un film d'action de Nassim Khelladi,"Tamachahut n Selyouna" un film inspiré d'une légende locale autour d'une princesse réalisé par Aziz Chelmouni et "le choc" de Karim Mouali. La catégorie court métrage s'intéresse à plusieurs sujet de la vie dont la pauvreté avec "Aygher a dunit" de Nabil Chalal, le temps qui passe avec "I tazzalen Isegwasen" de Djamel Ould Braham et "La bouteille d'ailleurs" de Nabil Meziani.

La catégorie films d'animation, qui n'a pas enregistré de films sélectionnés lors de la précédente édition, revient cette année avec trois productions qui sont "Debza u dmagh" d'Ahmed Hadibi, inspiré de la chanson éponyme du chanteur Slimane Azem, "Ighalen i dduklen" de Rabah Hattabi et "War, Derz lfetna" de Amar Amarni.

Officielle qui se tiendra au théâtre régional Kateb Yacine sera marqué par la projection du court métrage "'Banc Public" de Djamel Allam produit en 2012 et qui avait décroché à la 13ème édition du FCNAFA le prix l'Olivier d'or dans cette catégorie. La projection des films en compétition aura lieu du 1er au 3 mars à la salle des spectacles de la maison de la culture Mouloud Mammeri qui abritera également la cérémonie de clôture le 4 mars prochain.

Les films en lice pour l'Olivier d'or seront projetés dans la grande salle de la Maison de la culture Mouloud Mammeri à raison de trois séances quotidiennes (une la matinée et deux l'après-midi) entre le 25 et le 27 de ce mois. Un programme de proximité, à travers plusieurs localités de la wilaya, a été également tracé, a observé le commissaire du FCNAFA.

Amar Tribeche a souligné lors de cette conférence que les échos qui lui sont parvenus de la commission de visionnage sont plutôt "favorables" quant à la qualité des films sélectionnés. "La productrice et docteur en cinéma Malika Laichour, connue pour sa rigueur sur la question qualité, m'a dit que le jury a été agréablement surpris par la fraîcheur, la qualité et la poésie de films selectionnés", a-t-il dit.