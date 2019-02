Algérie: Education nationale - Benghabrit appelle à une amélioration continue des programmes scolaires

Alger — La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a mis l'accent, dimanche à Alger, sur l'impératif de l'amélioration et de l'allègement des programmes scolaires de façon "continue et pérenne" en développant la réflexion méthodique chez l'élève et en s'éloignant des méthodes de mémorisation-restitution.

Intervenant lors d'une session ordinaire du Conseil national des programmes (CNP), en présence des ministres de l'enseignement supérieur et celui des Affaires religieuses, respectivement Tahar Hadjar et Mohamed Aissa, ainsi que des représentants des ministères des Moudjahidine, de la Formation et de la Culture, Mme. Benghabrit a appelé les membres du CNP à élaborer les instruments de la mise en œuvre du cadre stratégique mis en place, citant les référentiels nationaux des apprentissages, des évaluations, de la formation et de la gouvernance (Mar.Wa.T4).

La ministre a plaidé également pour la poursuite des efforts pour élaborer "le système national de standardisation pédagogique centré sur les composantes cognitives des compétences des élèves".

"Il ne s'agit pas d'une révision des programmes, mais d'une amélioration continue et permanente des composantes constituant les curricula", a indiqué la première responsable du secteur, invitant les membres du CNP à se pencher sur la question de profusion des sujets et des notions induisant des mécanismes de mémorisation-restitution au lieu de favoriser chez l'enfant les mécanismes du raisonnement et de la pensée (scientifiques ou littéraires).

Après avoir indiqué q'il s'agit de "compléter le processus après l'élaboration des référentiels nationaux (Mar.Wa.T4)", elle a précisé que "ce rééquilibrage va donner lieu à une nouvelle approche de la progression des apprentissages fondamentaux, dans le domaine de la compréhension de l'écrit, de la culture scientifique et de la culture mathématique.

"Cette phase permettra d'introduire de manière ininterrompue et cohérente l'ensemble des modifications qu'exige l'opération d'enseignement-apprentissage. On n'est pas obligé d'attendre 5 ou 10 ans vu la nature des mutations sociétales et la rapidité des innovations scientifiques et technologiques", a-t-elle encore expliqué.

Par ailleurs, Mme. Benghabrit a estimé qu'il est question de mieux répartir les compétences à acquérir sur tout le cursus scolaire, ce qui donnera lieu, par voie de conséquence, à un allègement des programme,longtemps réclamé aussi bien par les élèves que par leurs parents".

A ce propos, elle a fait état du travail mené par son département à travers le centrage stratégique sur le cycle primaire, la centration sur les langages fondamentaux, à savoir la langue arabe, les mathématiques et les langues étrangères, l'introduction de contenus contextualisés ayant trait aux enjeux de l'éducation sanitaire et la lutte contre la corruption afin d'ancrer les valeurs d'intégrité et l'écocitoyenneté.

Saisissant cette occasion, Mme. Benghabrit a rappelé "les acquis de l'école algérienne, de l'indépendance à nos jours, et notamment les 20 dernières années", soulignant "le nombre d'élèves dépassant 1,5 million, la hausse des effectifs enseignants estimés à quelques 136.000, tous cycles confondus, et la réalisation de près de 7000 établissements scolaires, et ce depuis le lancement des réformes en 2003".

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait état de la volonté de son département à renforcer la coordination avec le ministère de l'Education nationale et les différents secteurs, mettant l'accent sur la nécessité de l'activation de la commission intersectorielle et de l'importance de la formation des formateurs en réponse aux exigences des écoles supérieures des enseignants".

M.Hadjar a évoqué, dans ce sens, la mise en place d'une commission pédagogique des Ecoles supérieures d'enseignants, le 6 février 2018, précisant que cette commission constituée de 24 membres s'est attelée à "un diagnostic minutieux" de la situation de ces Ecoles recommandant l'intensification des efforts pour élever le niveau d'enseignement.

Se référant au rapport de ladite commission, le ministre a indiqué que les Ecoles supérieures des enseignants se sont dites prêtes à relever les défis de l'heure et ont engagé des actions pour élever le niveau des enseignants formés conformément aux attentes du secteur de l'Education à travers,notamment la révision du nombre des étudiants orientés vers ces Ecoles ainsi que les conditions d'admission.

A ce propos M. Hadjar a rappelé que la rentrée universitaire 2018-2019 a été marquée par un vif intérêt dz bacheliers ayant de bonnes moyennes pour ces Ecoles.

De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a mis en exergue l'impératif du respect du référent religieux national dans les programmes scolaires, rappelant les rencontres tenues avec le ministère de l'Education sur l'enseignement de la langue arabe au cycles primaire et moyen.

Il a ajouté que les efforts se poursuivent en direction du cycle secondaire, estimant nécessaire "un approfondissement" dans ce sens.

Abordant la leçon sur l'unicité du Dieu (At-tawhid) dans les manuels du cycle secondaire, le ministre a mis l'accent sur l'impératif de respecter la répartition adoptée par les théologiens musulmans depuis 12 siècles et des méthodes suivies dans la plupart des écoles islamiques de par le monde.

Présents à cette rencontre, les représentants des ministères de Moudjahidine, de la Formation et de l'Enseignement professionnels et de la Culture ont fait état de leur soutien, chacun dans son domaine de

compétence, à la CMP en l'accompagnant dans l'amélioration des programmes pour consacrer chez les jeunes le patriotisme, les principes de la glorieuse Révolution de libération nationale, la fidélité au message des Chouhada dans un cadre culturel préservant l'identité nationale algérienne.