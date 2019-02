Soudan: Les FDR dénient leur lien avec les vidéos rapportées sur leurs véhicules militaires

Khartoum — Les Forces du Déploiement Rapid (FDR) ont dénié ce qui a été rapporté par certain chaines satellites étrangers et des sites de communication sociale tels que des images et vidéos des véhicules armées et des individués en les attribuant aux FDR.

Le porte-parole des FDR, Mortada Osman Abul Gassim a affirmé que les forces du déploiement rapide ont ses véhicules de combat distinctifs avec des peintures à l'huile peintes et des panneaux de signalisation rouges et verts commençant avec les lettres (FDR) et un numéro militaire.

Il a expliqué que les soldats des forces de déploiement rapide portent l'uniforme militaire qui les distingue du reste des forces avec son slogan bien connu.

Il a remercié le peuple soudanais pour son compréhension sur les fonctions et devoirs des forces du FDR et qu'elles continuent leur devoir pour protéger la partie et maintenir sa sécurité et sa stabilité.