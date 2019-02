Congo-Kinshasa: Réhabilitation de l'arrêt Zappé - Félix Tshisekedi ordonne le décaissement rapide des fonds !

La pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi 21 février sur la ville de Kinshasa, en début d'après-midi, causant la coupure de la route de Matadi au niveau de l'arrêt zappé, juste avant le camp militaire Badiadingi, se trouvant entre la commune de Selembao et Mont-Ngafula, a bel et bien reçu la visite lumineuse de l'actuel Président de la République.

En effet, Félix Tshisekedi Tshilombo a effectué une descente à l'arrêt Zappé, le dimanche 24 février 2019, pour s'enquérir de cette situation, et bien évidemment, chercher les moyens devant permettre à réhabiliter ce tronçon. Lors de cette visite, le père de la nation était accompagné de son épouse, son Directeur de cabinet, Vital Kamerhe, et d'autres collaborateurs.

Décidemment, le numéro 1 de la RD Congo avait consacré sa journée dominicale entière à l'arrêt Zappé. Ce faisant, il n'a pas tardé à ordonner le décaissement rapide des fonds, visant la réhabilitation de ce trajet le plus rapidement possible pour aider les kinois de cette partie à se déplacer. Par la suite, il a lancé en même temps, les travaux de ladite réhabilitation. Il convient de noter que ces travaux de la route de Matadi au niveau de l'arrêt Zappé, seront assurés par l'Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT en sigle, et vont durer un mois.

Pour rappel, la route nationale numéro 1 a été coupée au niveau de l'arrêt Zappé, non loin du Camp Badiadingi. La cause, à en croire les habitants de ce coin de la ville, les eaux de la pluie avaient-elles fini par prendre une autre direction. Et puis, elles ont provoqué les têtes d'érosions qui ont fini par couper la route nationale N°1, tronçon entre l'UPN et Camp Badiadingi. D'où, il n'y a plus donc de passage. Les habitants de ce coin ont poussé un ouf de soulagement, en voyant la visite de Chef d'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo.