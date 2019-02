Congo-Kinshasa: V. Club - Popol Badjegate nommé à la tête de la section basket-ball

La section basket-ball V.Club a désormais un nouveau Président. Il s'appelle Me Popol Badjegate Masodi, grand sportif de son état, qui succède à Monsieur Barth Kalembo, qui, en quatre ans de travail, a laissé un bilan largement positif.

La nouvelle a été annoncée le mercredi 20 février, par le président du comité de Direction de l'AS. V.Club, le Lieutenant-Général Gabriel Amisi Kumba dit "Tango Four", qui a indiqué que ce choix est dû à la constance, loyauté, sens de responsabilité, discipline et surtout l'esprit de serviabilité communautaire qui caractérise Me Popol Badjegate. Barth Kalembo a été élevé au poste de Vice-Président à la Fédération de basket-ball du Congo (FEBACO) où il va certainement continuer à apporter son savoir-faire pour l'épanouissement du basket-ball congolais.

Tout au long du mandat de Barth Kalembo, faut-il le rappeler, le BC V.Club a été champion au niveau local, au niveau Provincial et au niveau National. Pas plus loin que l'année passée, V.Club a été champion de Kinshasa, champion du Congo et quatrième au niveau Africain. N'en parlons pas à l'Entente urbaine de basket-ball Kinshasa-Ouest, où il est resté pratiquement éternel champion.

En tout cas, c'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que Barth Kalembo intègre le comité exécutif de la FEBACO après avoir inscrit, de belle manière, son nom dans les annales de la section basket-ball de V. Club.

Et comme on dit : « aux grand maux des grands remèdes », son successeur, Me Popol Badjegate, n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. C'est un grand dirigeant sportif qui a toujours évolué dans les sillages de la grande famille des "verts et noirs". Il est l'un des Conseillers du président du comité de Direction de l'AS V. Club, le Lieutenant-Général Gabriel Amisi Kumba dit "Tango Four".

Me Badjegate Popol est un grand connaisseur des Sports congolais pour avoir été, à plusieurs fois, Conseiller aux différents cabinets qui se sont succédé au Ministère de la Jeunesse, Sports et Loisirs. Notamment, aux cabinets des Ministres Denis Kambayi Cimbumbu et Willy Bakonga, pour ne citer que les deux.

Ce n'est pas tout ! Me Popol Badjegate est un Avocat au barreau de Kinshasa-Matete, produit de l'Université de Kinshasa (Unikin). Sportif, il a joué au basket-ball en son temps comme meneur de jeu au BC Mukumi, dans son Kintambo natal.

Vive la section basket-ball de V. Club et fructueux mandat à Popol Badjegate.