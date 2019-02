Congo-Kinshasa: Tshisekedi attendu par Kyungu à Lubumbashi !

Le Président de l'UNAFEC, Gabriel Kyungu wa Kumwanza compte recevoir le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à Lubumbashi. C'est au cours d'une réunion qu'il a présidée au siège de son parti qu'il a émis le vœu d'inviter le nouveau Président de la République dans son fief natal. Il faut signaler que son parti, l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo a été clos il y a près de 3 ans par le pouvoir sortant.

Le « Baba wa Katanga » a donc salué cette décrispation politique qui est en train d'instaurer petit à petit le Président Félix Tshisekedi, et a par la même occasion affirmé reconnaître ce dernier en tant que tel. Kyungu wa Kumwanza affirme même que le Président d'Ensemble pour le Changement reconnaît également Félix Tshisekedi, malgré son silence tombal.

Tout en affirmant être proche de l'ex-gouverneur du Katanga, le président de l'UNAFEC a, par ailleurs, déclaré avoir quitté la Coalition Lamuka, qui pour lui n'a plus sa raison d'être. D'autant plus qu'elle avait pour unique but la conquête du pouvoir qu'elle a loupé. Voilà pourquoi, elle doit disparaître et se reconfigurer.

Faut-il noter que ce patriarche katangais qui a pendant quelques jours présidé l'Assemblée nationale a démissionné pour se concentrer sur l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où il est aussi Président du Bureau provisoire en sa qualité de doyen d'âge. Ce, compte tenu de son incompatibilité à cumuler ces deux fonctions, chose prohibée et par la loi électorale et par la Constitution. Le Baba a tout de même émis le vœu de voir sa province unifiée, car il prône l'unité et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés qui composent sa province chère, le grand Katanga.