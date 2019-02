Congo-Kinshasa: ECCHA met à nu la gestion négative de l'Hôtel de ville !

Le Mouvement citoyen non-partisan et non-violent "Engagement Citoyen pour le Changement" dresse, en 25 points, le bilan d'une décennie de gestion négative de l'ancien Gouverneur de la Ville-province de Kinshasa. Il avait, depuis 2006, selon leur rapport, dont une copie nous est parvenue, une mission principale de redorer le blason terni de ce que les Congolais appelaient jadis Kin-la-belle.

Fred Tshinanu, Coordonnateur Principal et Michael Ngebas, coordonnateur chargé de la logistique, lui demandent de ne plus songer d'y revenir : "Nous lui demandons de ne plus jamais revenir plus tard comme candidat à l'élection de Gouverneur de Kinshasa". Pour ECCHA, ce bilan constitue une alerte aux députés provinciaux qui ont une mission d'élire de nouveaux gouverneurs afin d'éviter les erreurs de leurs prédécesseurs.

"La valeur travail" négligée

Négliger "la valeur travail" est une option trop grave pour qu'on puisse la transformer à un message de reconstruction. On se gardera d'instrumentaliser un tel geste. Mais, quand, en l'espace de 13 ans la population kinoise refuse de revivre l'acte fatal d'une gestion calamiteuse de leur province, en passant parfois des messages qui sont d'accusations contre l'ex. Gestionnaire de la ville de Kinshasa, on est en droit d'attendre une réaction à la mesure de l'évènement : Un nouveau gouverneur responsable. En temps de campagne électorale pour la députation provinciale, on pourrait même espérer une large confrontation sur ce qu'est devenue "la valeur travail". Or, le sujet figurait parmi les grands oubliés du débat public. Voilà qui est pour le moins troublants. A ces gestes désespérés qui témoignent un véritable mal-être, le Coordonnateur de ECCHA RDC, Fred Tshinanu, interpelle les députés provinciaux de la ville de Kinshasa et d'ailleurs dans le choix des futurs gouverneurs de 26 provinces.

Il estime que lorsque la population kinoise s'est penchée pour choisir leur député, la réponse à leurs attentes ne tenait pas à ramener à une simple question de vote de gouverneur. Plutôt de savoir : "Que deviendrons-nous, 13 ans après, dans cette ville de Kinshasa devenue puante ?" Combien sont-ils qui pourraient reprendre à leur compte une telle responsabilité sans pour autant vouloir limiter les dégâts sur tous les plans : moral, social, économique, environnemental... etc. Depuis 2006, le travail de service public a été abandonné au profit d'une approche managériale qui ne soumettait pas chaque entité à des exigences de la rentabilité.

L'Hôtel de ville était devenu comme une entreprise privée, autrement dit un lieu où la mission publique est écrasée par le talon de fer de l'idéologie néolibérale. La machine à négliger le travail a fonctionné comme une guillotine. Chaque année, le service de l'Etat montait dans la charrette de l'oubliette. Et, ce qui restait devrait subir le règne de petits chefs et de leurs décisions. Les services de salubrité et hygiène qui étaient les symboles du lien social ne savent plus à quel saint ethnique se vouer. Croire que ce malaise passera comme une lettre à la poste, avec des vagues déclarations d'intention, c'est se faire beaucoup d'illusions.

Il n'en reste pas moins que la megestion de la ville de Kinshasa est devenu des marqueurs du mal qui ronge le modèle social de kinois. Le tsunami néolibéral a tout balayé sur son passage. Contrairement à ce que racontent ceux qui sont obsédés par les prétendus "candidat gouverneur de province", la Ville de Kinshasa ne pourra sauver sa place sur l'échiquier national qu'en jouant sur la qualification, la professionnalisation, le savoir-faire, la recherche, donc l'humain. S'abstenir des mains trempait dans le meurtre.

Eccha dresse, ci-après, le tableau sombre de megestion de 13 ans à la tête de la ville de Kinshasa

Megestion notoire des immondices à Kinshasa ; routes en état de délabrement très avancé entre autre : Av. université, route Kimwenza vers Kindele mabanga, route de la paix vers Kisenso, Bongola, Bokassa, Kingabwa, Point chaud, etc ; Prolifération des érosions à Kinshasa, Mbenseke, Kindele,Mbanza Lemba, Delvaux ; Corruption à ciel ouvert de PCR avec le phénomène mbote ya likasu, madesu ya bana ; embouteillages sans pareils sur toutes l'étendue de la Ville ; interdiction et répression sanguinaire des manifestations pacifiques avec conséquences de morts d'hommes, le cas de Rossy, le Martyrs du 19, 20 et 21 septembre 2016, etc. ; enrichissement illicite via les institutions publiques moyennant l'exigence des frais dit Kimbuta ; Fausse commune de Maluku dans la ville de Kinshasa ; apparition et recrudescence de l'insécurité avec le phénomène Kuluna ; délestage et marque d'électricité dans les 24 communes ; inondations mortelles sans aucune précaution, le cas de l'Hôtel de ville, Limete, Matete, pont Makelele : absence d'autorité dans la ville ou mieux, manque de rigueur dans la régulation des itinéraires, des tarifs ou pris de transport et des denrées alimentaires à Kinshasa, laissant les receveurs et chauffeurs ainsi que les vendeurs et vendeuses le libre choix de fixer des tarifs forfaitaires et d'imposer les demi terrains.

Entretiens des marchés le long des grandes artères dans presque tous les arrêts de bus, exposants les vendeurs et vendeuses à tous les risques de circulation ; augmentation du taux exagérée de prostitution dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Ujana pour le cas d'espèce ; insuffisance d'éclairage public dans la ville de Kinshasa renforçant ainsi l'insécurité ; absences des services d'hygiènes adéquats susceptibles de combattre les maladies contagieuses notamment : la typhoïde, fièvre à virus Ebola, etc. ; non application de la constitution dans son article 43, sur la gratuité de l'école primaire à Kinshasa ; rétrécissement et sabotage des voies publiques par des véhicules abandonnés ; inattention ou insensibilité face à la maltraitance des employés congolais dans les industries indo-libano-pakistanais ; construction anarchique des maisons sur toute l'étendue de Kinshasa ; transformation en poubelle et non drainage des caniveaux ; inexistantes des poubelles publiques ; non encadrement des personnes vivant avec le handicap, des vulnérables et enfants de la rue appelés "schégués" qui sont visibles et mendient sur toutes les routes principales jusqu'à ternir l'image de la ville ; autorisation de vendre d'alcool fortement nuisible à la santé physique et mentale des congolais, en général et, les jeunes, en particulier, le cas de whisky zododo, mayi ya pembe, guegue, supu na tolo, etc. ; carence d'éducation civique des kinois dû au manque des programmes appropriés de changement de mentalités, entre autres : le respect des morts, non insolence publique, hygiène publique, emplacement de bars et églises, etc.