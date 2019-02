Congo-Kinshasa: SCTP - José Makila en réunion avec l'intersyndicale aujourd'hui !

Il est prévu une rencontre ce lundi 25 février 2019, entre le ministère des Transports et Voies de Communications que coiffe le Vice-premier ministre José Makila Sumanda, et l'intersyndicale de la Société Commerciale des Transports et des Ports, SCTP en sigle.

Y sont conviés également, des délégués de la Présidence de la République et de la primature, le Conseil d'Administration et la Délégation générale ainsi que la ministre du Portefeuille. Selon l'invitation du cabinet des Transports, la réunion va porter essentiellement, sur la situation qui prévaut au sein de la SCTP. En clair, il sera question de mettre les points sur les "i" autour des arriérés des salaires dont les agents sont victimes depuis plusieurs mois ; la gestion du dossier de la Redevance Logistique Terrestre, RLT ; les créances dues à la SCTP par l'Etat congolais, les Lignes Maritimes Congolaises et les Forces Armées congolaises ; la situation du patrimoine de la SCTP hypothéqué dans une banque de la place et ; la relance du chemin de fer Matadi-Kinshasa.

La grogne sociale est loin d'être un slogan à la Société Commerciale des Transports et des Ports, SCTP, où le feu brûle depuis pratiquement trois semaines. Le ministère de tutelle, qui a la corde au cou, a entrepris les démarches de négociations avec l'intersyndicale, pour essayer de résorber la situation malencontreuse de la grève, alors sèche, qu'observe le personnel impayé de cette société commerciale de l'Etat, semble-t-il, depuis une dizaine des mois. «Conformément aux instructions de SM PM contenues dans sa lettre référencée N°CAB/PM/CJDHC/PPM/2019/0147 du 12 février courant et dont la copie vous a été réservée, j'ai le plaisir de vous convoquer à la réunion tripartite Gouvernement-SCTP-Banc Syndical qui aura lieu ce lundi 25 février à 12 heures très précises à mon cabinet de travail, sis Immeuble du Gouvernement, 9ème», indique la note d'invitation de José Makila Sumanda rendue publique la semaine dernière.

Et de renchérir en martelant sur le fait que « sur instruction de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, je demande au Directeur de Cabinet du Président de la République, Chef de l'Etat, ainsi que celui du Premier Ministre de désigner un représentant devant participer à cette réunion. Tout en comptant sur la présence de tous au regard de l'importance du problème, veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, Messieurs les Ministres, Madame et Monsieur les Mandataires, Messieurs, l'expression de ma parfaite considération», conclut le VPM Makila, dans sa note.

Vers la solution idoine?

A tout prendre, cette réunion entre le ministère des Transports et Voies de Communication, ainsi que l'Intersyndicale de la Société Commerciale des Transports et des Ports, SCTP, avec les différents délégués de la Présidence et de la Primature, est vraisemblablement de tous les enjeux. Force est de tourner les regards vers cette société où les menaces de grève sont devenues récurrentes.