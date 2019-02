Congo-Kinshasa: La CAAMEBO toujours dans l'attente de la réhabilitation complète de son bâtiment

Après l'incendie intervenu le 23 décembre 2016, toutes les activités de la Centrale d'achat et d'approvisionnement en médicaments essentiels Bas-Congo Ouest (CAAMEBO) étaient restées paralysées.

Et, pourtant, cette association sans but lucratif a pour vocation d'acheter et d'approvisionner les 18 Zones de santé et les structures de soins de la partie Ouest du Kongo Central implantées à Matadi, Boma, Muanda et le reste du Bas-Fleuve. Le Kongo Central ayant été scindé en deux parties, la CAAMEKI basée à Kisantu dessert l'Est tandis que la CAAMEBO établie à Matadi approvisionne l'Ouest.

Bâtiment incendié à l'extrême gauche

Le Gouvernement de la République avait mis en place un système national d'approvisionnement en médicaments essentiels pour amener en toute sécurité et en bonne qualité, les médicaments vers la population. C'est à travers ce système qu'il existe un Programme national d'approvisionnement en médicaments, une Fédération des centrales d'approvisionnement et des Centrales de distribution régionale (CDR) comme la CAAMEKI et la CAAMEBO. En ce qui concerne cette dernière, depuis la perte de son bâtiment incendié, l'on s'attend encore, fort curieusement, à sa réhabilitation par les pouvoirs publics, entendez, le gouvernement national ou provincial.

Le bâtiment de la CAAMEBO avait pris feu avec tous les médicaments qui étaient dans ses entrepôts ainsi que tous ses équipements tels que la chambre froide positive où on mettait les médicaments qui devaient être soumis à une certaine température. Cette perte subie en présence des autorités politico-administratives de la place était évaluée à 700.000 dollars s'il faut faire la sommation de tous les médicaments de partenaires (SANRU et autres programmes spécifiques du Ministère de la Santé).

A peine ¼ d'espace réhabilité

Ne sachant plus où mettre la table, le passage à vide qu'à connu la CAAMEBO a duré quatre mois, peu avant que son personnel soit placé dans d'autres bureaux de la Division provinciale ou de l'Inspection de la Santé. C'est de là où ce service avait commencé à avoir une chaise, une table ou un ordinateur jusqu'à réhabiliter une partie du bâtiment incendié. Quoique le ¾ du travail de réhabilitation est encore en attente, avec les moyens de bord, ¼ d'espace a été jusque-là refait juste pour permettre à cette CDR de se relancer.

Située dans l'enceinte de la Maternité provinciale de la Clinique de Kinkanda, la CAAMEBO occupait 848 m² d'espace. Aujourd'hui, faute de mieux, elle se retrouve avec 248 m². A la suite des problèmes de gestion que cette CDR avait connu avec l'ancienne équipe dirigeante, ce sont des intérimaires, tous agents de l'Etat, qui gèrent actuellement ce Service. Avec brio faut-il le reconnaître. Ce personnel, au nombre de cinq (5) agents, est composé de MM. l'A.G Victor Vangu Misamu (Directeur), du Pharmacien Adelar Makitu (Directeur adjoint), Nicolas Tampwo (Comptable), Mme Brigitte Kuangu (Assistante en pharmacie) et de Kongolo Lumbu (Chauffeur).

Pour avoir repris quoiqu'en partie ses activités, la CAAMEBO est en train de renaître de ses cendres en mettant à la disposition des Zones de santé les molécules à sa disposition, son seul souci étant celui d'améliorer les services, ses conditions de travail et la disponibilité des médicaments. Sa spécialité est d'avoir des médicaments de qualité, de les conserver dans des très bonnes conditions, et de les vendre à des prix très abordables.

Les grands besoins sont d'abord la réhabilitation du bâtiment qui doit abriter tous les services, ensuite l'approvisionnement en médicaments, et enfin l'équipement. Ceci nécessite d'importants moyens financiers que le gouvernement en tant que propriétaire de toutes les structures sanitaires se doit de mobiliser.

La CAAMEBO se trouve être le plus grand dépôt ayant le plus grand nombre des structures à desservir (18 Zones de santé au total) par rapport à la CAAMEKI (13). Les pouvoirs publics rendraient un très bon service à la population de cette partie du pays en songeant à la réhabilitation complète de ce bâtiment ravagé par le feu.