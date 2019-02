Sénégal: Présidentielle - Un inévitable deuxième tour entre le Président sortant,Macky SALL et son challenger Idrissa SECK

Plus de 6 millions d'électeurs sénégalais ont pris le chemin des urnes ce dimanche 24 février 2019, pour choisir parmi les cinq candidats de ce scrutin, l'homme qui présidera aux destinées du Sénégal.

Trois candidats se détachent : Macky SALL, Idrissa SECK, Ousmane SONKO. Selon les premiers dépouillements sortis du vote des électeurs sénégalais, la tendance de plus en plus se rapproche vers un deuxième tour présidentiel. Le candidat Macky SALL arrive largement en tête dans la région de Matam et celle de Dakar. Alors que ses deux challengers les plus sérieux que sont Idrissa SECK (ancien Premier ministre d'Abdoulaye WADE) et la grande révélation de ce scrutin, Ousmane SONKO, étrillent le président sortant dans des agglomérations importantes (commune de Touba, commune de Mbacké, région de Thiès, région de Ziguinchor, une partie non négligeable de la région de Louga et la diaspora).

Idrissa SECK gagne son bastion traditionnel (région de Thiès, sa région natale) et la ville symbolique religieuse et stratégique Touba, le jeune leader Ousmane SONKO passe haut la main dans sa région natale, la Casamance, située au sud du pays. La région de la diaspora, considérée comme la 15ème région du Sénégal est passée sous son pavillon. Si les tendances ne se creusent pas au fil des heures et restent sur cette dynamique, on s'achemine vers un second tour, qui se jouera entre Macky SALL et Idrissa SECK.

