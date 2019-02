Cote d'Ivoire: Sia 2019 - La promotion de la jeunesse, levier d'une agriculture durable

Le Salon international de l'agriculture (Sia) de Paris a ouvert ses portes le 23 février, en présence du Président de la République française, Emmanuel Macron.

Le Président français, Emmanuel Macron, a officiellement ouvert, le 23 février, le Salon international de l'agriculture (Sia) de Paris, aux portes de Versailles, en inaugurant le Pavillon 1 qui abrite les stands des filières lait, viande, bovin, volaille.

Bien avant, le Chef d'Etat Français a prononcé un discours sur le thème : « Inventer notre Europe agricole » devant un parterre d'invités, constitués de ministres africains en charge de l'Agriculture et de l'élevage, des autorités du gouvernement français, des agriculteurs, ainsi que des jeunes.

A cette occasion, Emmanuel Macron a décliné sa vision pour une politique agricole européenne durable.

A l'en croire, celle-ci devrait tenir compte de la jeunesse qui s'intéresse de plus en plus aux métiers de la terre. Du haut du pupitre, le Président Macron a insisté sur l'urgence à faciliter l'installation de jeunes agriculteurs.

En effet, prévient-il : « Un agriculteur sur deux partira à la retraite en 2022. Si rien n'est fait, dans cinq ans, le tiers des exploitations auront disparues. Nous allons prendre des mesures fortes pour faciliter l'accès au foncier des jeunes agriculteurs ».

Dans la foulée, il fait savoir qu'une politique agricole durable nécessite la protection des agriculteurs et des consommateurs, la transformation vers la qualité et l'écologie, la préférence collective des consommateurs, l'anticipation en misant sur la recherche et assurant le renouvellement des générations.

Le Président français a, par ailleurs, souligné que les dirigeants africains veulent construire une Afrique forte avec des filières agricoles qui soient créatrices d'emplois de valeurs permettant, in fine, de garantir un avenir aux populations locales.

Il a alors rassuré les représentants des pays africains de la ferme volonté de la France à être de leur côté.

« C'est une opportunité pour nous, à saisir, opportunité de développement partagée, d'exploitation de nos savoir-faire, pour aider à faire réussir le continent africain », a dit Emmanuel Macron.

La détermination du gouvernement ivoirien

Participant au Sia 2019, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a réaffirmé la volonté du gouvernement à inciter sa jeunesse à emprunter la voie du secteur agricole.

« Avant, l'on pensait que c'est la pénibilité du travail qui était un obstacle aux jeunes pour avoir accès à l'agriculture. Les choses ont changé. En 2012, 60 % des producteurs de cacao et d'anacarde avaient plus de 60 ans.

Après la réforme des deux filières, ce taux a chuté à 40% et justement, les jeunes s'intéressent de plus en plus à ces cultures », a expliqué le chef de la délégation ivoirienne.

Le ministre Coulibaly pense que la modernisation de l'agriculture passe par la mise en œuvre d'une politique bien pensée et créatrice d'emplois pour les jeunes.

D'ailleurs, le Salon international de l'agriculture de Paris est une véritable opportunité d'autant qu'il permettra à l'émissaire du gouvernement ivoirien de discuter avec les industries d'agrofourniture, les inventeurs, pour voir les possibilités dont peuvent bénéficier des jeunes agriculteurs ivoiriens, puis de promouvoir les nouveaux métiers dans le secteur agricole.

A noter que la 56e édition du Sia, qui prend fin le 3 mars, enregistre plus de 1050 exposants venant de 34 pays dont le Maroc, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.

De nombreuses animations, concours, dégustations, découvertes des terroirs français, marqueront cet évènement incontournable du monde agricole au cœur de la capitale française.