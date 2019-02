Ile Maurice: MedPoint et Chagos - Dénouements historiques

Donnée pour «morte et enterrée» en juillet 2015 après le jugement de la cour intermédiaire dans l'affaire MedPoint, la carrière politique de Pravind Jugnauth est en train de connaître un retournement drastique. Initialement condamné à la prison, celui qui a entre-temps hérité du poste de Premier ministre s'apprête ce lundi 25 février à célébrer sa victoire dans cette même affaire MedPoint au Privy Council.

Si l'adage veut qu'un malheur ne vient jamais seul, Pravind Jugnauth peut même oser espérer que, dans son cas, c'est un «cadeau» qui ne vient jamais seul. Car quelques heures après le «handing down» du jugement des Law Lords, c'est la Cour internationale de justice (CIJ) basée à La Haye qui va donner son avis consultatif sur la légalité du détachement des Chagos du territoire mauricien en 1965. Un dossier chapeauté par son père, le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth. Une éventuelle victoire mauricienne contre la Grande-Bretagne serait certes moins personnelle que l'affaire MedPoint pour Pravind Jugnauth, mais c'est un bon point politique pour démarrer sa campagne pour un «second mandat».

Ce second mandat qu'il veut obtenir lui-même, sans se cacher derrière son père qui lui a remis le premier, clé en main - ce qui a valu à Pravind Jugnauth le patronyme de linpos par ses adversaires politiques - passe par des journées comme celles d'aujourd'hui. Pravind Jugnauth devrait enfin se débarrasser du boulet MedPoint qu'il traîne depuis huit longues années. Il ne compte pas bouder son plaisir. Le comité central du MSM est invité à «fêter la victoire» à 14 heures au Sun Trust. Pravind Jugnauth va faire durer la vague pour la surfer le plus longtemps possible.

«Qu'importe si dans certains paragraphes de leur jugement, les Law Lords critiquent Pravind Jugnauth», laisse entendre un ministre qui est également avocat. «Le plus important c'est qu'il gagne, peu importe la manière.» Un autre ministre que nous avons eu au téléphone hier était dans sa circonscription. «Leader inn gayn so case. Aster nou krazé nou alé. Bizin travay.»

Autre vague sur laquelle le MSM souhaite surfer : un avis favorable de la CIJ, ce soir. Ce serait la toute première fois qu'une institution judiciaire internationale donne son avis sur le détachement des Chagos par les Britanniques. Et ce détachement remonte à 1965. «En une seule journée, Pravind Jugnauth est en train de museler ses adversaires politiques et remporter une victoire inédite contre deux grosses puissances internationales», risque-t-on d'entendre à la MBC ce soir.

Déjà à Plaine-Magnien mercredi dernier, le jour où le ministre Sudhir Sesungkur a informé le pays que son leader avait remporté son procès à Londres, Pravind Jugnauth était très en verve. «Ki éleksyon zot pé kozé? Zot bizin atann bidzé», a-t-il lancé, non sans se bomber le torse. Avec un prochain budget «labous-dou», un Metro Express qui répond aux attentes, et des journées comme celles d'aujourd'hui, le MSM se voit pousser des ailes et entrevoit le miracle - certes pas économique - d'une reconduction au pouvoir.