Afrique: CAF CC - Le Raja de Casablanca n'a plus son destin entre les mains

Les Rajaouis n'avaient que les yeux pour pleurer. Après deux nul, le Raja a concédé une défaite « at home » à Rabat (2-4)devant la Renaissance de Berkane, au titre de la 3ème journée de la Coupe de la Confédération Total (groupe A), dimanche dernier au Complexe Prince Moulay Abdellah.

Les Berkanais ont ainsi pris une sérieuse option pour se qualifier aux quarts de finale, confortant leur rang de leader (7 points), avec trois longueurs d'avance sur leur poursuivant immédiat, l'équipe marocaine du Hassania d'Agadir, vainqueur des Congolais d'Otoho d'Oyo (1-0).

Les 20 mille fans rajaouis ont vécu des moments difficiles cet après-midi en étant témoin de l'incapacité de leur favori, champion sortant de la Coupe de la CAF Total, à résister à un adversaire fort par sa discipline tactique, la qualité technique et la grande combativité de ses éléments. Les Berkanais ont pris l'avantage prématurément avec la complicité certes du latéral droit, Imrane Fiddi, qui a trompé son propre gardien (0-1 ;5è).

Le score aurait doublé si la barre transversale n'avait repoussé le tir d'Alain Traoré (0-1 ;7è). À la cacophonie footballistique des Rajaouis, les Berkanais opposaient un jeu limpide, faisant montre de beaucoup de réalisme, mettant à rude épreuve une défense adverse manquant d'assurance car souffrant de d'absences notables. L'odeur d'un second but se faisait sentir et l'occasion se présenta au Laba Kodjo qui rate incroyablement (0-1 ;36è).

Le Togolais va se racheter du retour des vestiaires, doublant l'addition et de quelle manière ! Une splendide reprise de tête qui a pris à contre-pied le gardien Anas Zniti (0-2 ; 62è). Excédés et touchés dans leur amour-propre, les fans du Raja se manifestèrent par l'invective, scandant des slogans hostiles, catapultant des fumigènes sur l'aire du jeu. La déception était à son paroxysme mais sera atténuée cependant dix minutes plus tard quand Mouhcine Lajour a réduit la marque (1-2 ; 60è). La fête recommence mais juste un court instant, le temps que le jeune Mohamed Farehane profite d'une sortie hasardeuse du gardien Zniti pour glisser le cuir dans la cage (1-3 ; 64è). Mais on n'était pas encore au bout du suspens puisque Mouhcine Lajour récidivera pour convertir un ballon botté des 25 m (2-3 ; 78è). Alors qu'on a recommencé à y croire, Laba Lodjo va porter l'estocade, à 5 minutes du coup de sifflet final de l'arbitre Sénégalais Issa Sy (2-4 ; 84è). Echec et mat.

Par cette défaite, le Raja occupe le dernier rang du groupe A (2 points) et n'a plus son destin entre les mains. La probabilité de qualification de deux équipes marocaines aux quarts de finale a grandi après la victoire du Hassania d'Agadir (4 points) sur Otoho d'Oyo (2 points).

Déclarations d'après-match

Patrice Carteron, coach du Raja de Casablanca

« Globalement, nous avions eu quelques réactions mais très peu de maitrise. Oui, notre défense état lourde et notre défaite est méritée. Note objectif était de passer sur les côtés, mais on s'est énervé ce qui a déstabilisé le collectif. On était friable sur le plan mental, on n'a pas su casser les contres et nous avons concédé beaucoup d'espace. J'en assume la responsabilité ».

Mounir Jaaouani, coach de l'RS Berkane

« Le 2è but nous a beaucoup aidé car il a créé beaucoup d'espace pour nos attaquants. Le score est lourd certes mais cela ne veut pas dire que le Raja était faible, loin s'en faut. Il est champion d'Afrique, on ne doit pas l'oublier. Franchement, je visais le nul au plus mais j'ai obtenu la victoire. Elle est bonne à prendre ».