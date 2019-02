Afrique: JAC Motors développe sa portée en Afrique, ayant étendu sa présence à 28 pays en 2018

communiqué de presse

Hefei, Chine — Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. (JAC Motors), fabricant chinois leader d'automobiles et de véhicules commerciaux, a annoncé les résultats de son programme d'expansion en Afrique en 2018, en déclarant avoir établi une présence dans 28 pays sur le continent.

Encouragée par l'initiative chinoise de la Nouvelle route de la soie (BRI), programme national visant à financer et construire des projets infrastructurels à travers le monde le long des anciennes voies commerciales de la Route de la Soie, JAC Motors a exporté ses SUV, ses véhicules utilitaires légers, ses camions de poids moyen et lourd, ses camionnettes, ses vans, ses berlines, ses véhicules polyvalents, et ses autocars dans 28 pays africains, parmi lesquels l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Congo (Kinshasa), le Mozambique et bien plus encore.

Les gains obtenus par JAC Motors sur le marché africain sont attribuables à l'accent placé sur la qualité des produits et la localisation, ainsi que sur son système d'après-vente. « Nous sommes fiers de nos accomplissements en Afrique en 2018. JAC Motors se focalise sur la localisation, tout en améliorant le développement et la qualité des produits », a déclaré le responsable du développement à l'international chez JAC Motors. « En outre, nous travaillons avec des concessionnaires et des distributeurs locaux pour établir nos capacités de service après-vente, qui incluent une garantie de cinq ans ou de 150 000 kilomètres. Nous avons également envoyé plusieurs spécialistes technologiques pour fournir le soutien et les formations nécessaires aux employés des distributeurs chargés de l'après-vente. Ces stratégies ont aidé JAC Motors à créer une association positive avec notre marque parmi les consommateurs africains. »

Depuis son entrée sur le marché algérien en 2002, JAC Motors a développé de manière constante son implantation en Afrique. Pendant les 16 années qui ont suivi, la société a exporté près de 85 000 unités, ayant développé l'étendue de ses ventes à cette époque, en passant de véhicules utilitaires légers à l'ensemble de ses véhicules de tourisme et véhicules commerciaux. Parmi les accomplissements les plus significatifs de JAC Motors figurent :

Une croissance rapide des ventes de camionnettes et de véhicules utilitaires légers au Nigeria, faisant de JAC Motors le deuxième plus grand constructeur automobile chinois en termes de valeur d'exportation dans le pays ;

Le véhicule utilitaire léger de JAC Motors demeure le véhicule le plus vendu en Algérie, au Mozambique et au Congo (Kinshasa) ;

La société a vendu 5 000 véhicules de tourisme en Égypte depuis 2015, ce qui en fait le plus grand exportateur chinois de SUV dans la région ;

En 2018, la société a lancé sa gamme de camionnettes et de véhicules utilitaires légers sur le marché bien établi d'Afrique du Sud, marquant une percée significative.

En outre, JAC a achevé les premières étapes de sa transition, passant du statut de simple exportateur de produits à celui d'exportateur de technologies et de capitaux sur le continent africain, via l'établissement d'usines locales et de coentreprises. La société exploite actuellement plusieurs bases de fabrication et d'assemblage au Nigeria, au Soudan et en Angola. Elle a également établi une coentreprise en Afrique de l'Est aux côtés d'Aviation Industry au Kenya, afin de permettre à JAC Motors et à son partenaire d'établir en Algérie la plus grande base d'assemblage SKD de véhicules utilitaires légers d'Afrique.

Pour l'avenir, JAC Motors demeure engagée dans le développement du marché automobile africain, et se prépare actuellement à l'ouverture de ses projets d'assemblage SKD en Afrique du Sud et en Égypte, tout en recherchant activement des partenaires de fabrication, de développement technique, de vente, de service et de financement automobile dans la région, afin de poursuivre l'expansion de la société.

À propos de JAC Motors

Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. (JAC Motors) est un groupe automobile global couvrant la recherche et le développement, la fabrication, les ventes et l'entretien de véhicules commerciaux, de véhicules de tourisme et de groupes motopropulseurs, avec également l'intégration des véhicules éco-énergétiques avancés, des véhicules à énergies nouvelles, ainsi que des véhicules connectés et intelligents. JAC s'est positionnée à la 50e place dans les 100 meilleures marques automobiles mondiales en 2018, et détient une position de leader parmi les marques automobiles chinoise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://jacen.jac.com.cn